ABO

Weitere Ermittler in Pilnacek-U-Ausschuss am Wort

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Tod Pilnaceks beschäftigt weiter den U-Ausschuss
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich ab Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler. Als letzte Auskunftsperson wird am zweiten Tag dann auch die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs erscheinen. Fraglich ist allerdings, wie ergiebig ihre Befragung wird, hat sie doch den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Den Auftakt macht ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt.

von

Dem Oberstaatsanwalt folgt Mittwochnachmittag ein mit der Causa befasster Chefermittler als Auskunftsperson. Tags darauf ist die Befragung des damaligen Vorgesetzten des Ermittlungsleiters, des Chefs des niederösterreichischen Landeskriminalamts, Stefan Pfandler, angesetzt. List und ein weiterer zuständiger Chefinspektor - er ist für einen der nächsten Termine geladen - hatten nach dem Tod Pilnaceks mehrmals Kontakt, geht aus U-Ausschuss-Akten hervor.

List selbst hat zwar ihr Kommen zugesagt, allerdings versucht, Auflagen zu erreichen. Die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Graz will nämlich den Ausschluss der Öffentlichkeit. Seit dem Tod ihres Mannes wehrt sie sich gegen Spekulationen. Sollte das anwaltliche Ansuchen nicht fruchten, will List Fragen zu ihrem Privatleben sowie die Berichterstattung darüber untersagen lassen.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Schulreformpläne werden kritisiert
Technik
Klage über "Notstand" in Sonderpädagogik und Kritik an Reformplänen
Die Holocaust-Überlebende Hedi Schnabl Argent im Parlament
Politik
Gedenken an Mauthausen-Befreiung vor 81 Jahren
Die Schulbuchverlage wünschen sich mehr Vorlauf
Technik
Schulbuchverlage warnen vor Qualitätseinbußen durch Reform-Stakkato
Diskussion um Kosten von Kindergartenplätzen
Technik
Kindergärten - Auch Wiener Stadtrechnungshof empfiehlt Kostenrechnung
Ernst Gödl soll den ÖVP-Klub führen
Politik
Gödl soll ÖVP-Klub von Wöginger übernehmen
Für die Maturanten wird es ernst
Technik
Zentralmatura beginnt mit Deutsch-Klausuren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER