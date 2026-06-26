Überwachungssoftware: Innenressort verlängert Lizenz

"Tangles" ist ein Tool, mit dem Aktivitäten im Internet, auf Social Media sowie im Dark Web analysiert werden können. Es wurde auch von der für ihre Razzien kritisierten US-Migrationsbehörde ICE verwendet. Das Zusatzmodul "Webloc" ermöglicht u.a. den Zugriff auf Standortdaten von Personen. Die Kosten für den Zwei-Jahres-Vertrag werden mit rund 1,85 Mio. Euro angegeben.

Die Grünen kritisieren den Einsatz der Software sowie die Informationspolitik von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Monatelang hat uns das Innenministerium abgewimmelt, jetzt haben wir die Bestätigung schwarz auf weiß", meinte der netzpolitische Sprecher der Grünen, Süleyman Zorba, in einer Aussendung.

Besonders kritisch sieht er die mögliche Verwendung von "Webloc". Die Software erhalte die Standortdaten über Werbetracker, die in Handy-Apps stecken. "Selbst wenn nur gegen eine einzelne Person ermittelt wird, werden die Daten Tausender Unbeteiligter mitgesammelt, verknüpft und ausgewertet. Das ist kein gezieltes Ermittlungswerkzeug mehr, sondern eine strukturelle Ausweitung staatlicher Überwachung ohne wirksame Kontrolle", sagte Zorba.

Bereits Ende 2024 hatte es einen Eintrag in der genannten EU-Datenbank gegeben. Damals ging es um 847.000 Euro und es ging nicht hervor, ob die österreichischen Sicherheitsbehörden neben "Tangles" auch andere Module nutzen konnten. Anders als beim jüngsten Eintrag wurde damals aber präzisiert, dass neben einem "Admin-User" zehn Zugänge zu der Software im Preis inbegriffen waren.

Eine dazu eingereichte parlamentarische Anfrage von Zorba an Karner wurde im Februar mit Verweis auf die "wesentlichen äußeren und inneren Sicherheitsinteressen der Republik Österreich" unbeantwortet belassen. Das Innenressort verwies auf den geheim tagenden "Ständigen Unterausschuss des Ausschusses für innere Angelegenheiten" im Parlament.

Ähnlich äußerte sich das Ministerium am Freitag auf APA-Anfrage: "Über konkrete Softwarelösungen und deren Einsatz kann öffentlich keine Auskunft erteilt werden, sondern nur in den dafür vorgesehenen parlamentarischen Ausschüssen." Die Software werde aber nur "im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten" genutzt. Die Zahl terroristischer Straftaten im Internet steige seit Jahren an und man brauche derartige Software, um Terroranschläge zu verhindern, wird argumentiert. "Alle Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste in Europa nutzen dafür unterschiedliche Softwarelösungen. Da die Eigenentwicklung kaum möglich ist und sich die Anforderungen stetig ändern, werden hauptsächlich Softwarelösungen privater Anbieter eingesetzt."

Betrieben wird "Tangles" von der US-Firma Penlink. Entwickelt wurde die Software von der israelischen Firma Cobwebs, die 2023 aber übernommen und mit Penlink zusammengelegt wurde. 2021 hatte der Facebook-Konzern Meta bekanntgemacht, 200 Accounts gelöscht zu haben, die mit Cobwebs in Verbindung gebracht wurden. Neben der Sammlung von Informationen über Zielpersonen, "nutzten die von Cobwebs-Kunden betriebenen Konten auch Social-Engineering-Methoden, um Zugang zu geschlossenen Communities und Foren zu erhalten und Personen dazu zu verleiten, persönliche Daten preiszugeben", schrieb der Meta-Konzern damals.