Weitere Anklage gegen Egisto Ott

Sein Wissen soll Ott von Martin Weiss bezogen haben. Dieser ist daher als Beitragstäter mitangeklagt. „Durch die beschriebene Tathandlung wurde das Recht der betroffenen Personen auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten verletzt sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und nationalen Sicherheit gefährdet“, hält die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung fest.

Für Ott und Weiss gilt die Unschuldsvermutung. Otts Rechtsvertreterin Anna Mair wollte am Montagnachmittag auf APA-Anfrage keine Stellungnahme abgeben. Weiss ist für die Justiz schon seit Längerem nicht greifbar. Er hält sich in Dubai auf und hat sich bisher seiner strafrechtlichen Verfolgung entzogen.

Die beiden Strafanträge werden wohl gemeinsam am Landesgericht verhandelt. Dass Weiss zur Verhandlung erscheinen wird, wäre eine große Überraschung. Mit einem Prozesstermin gegen Ott dürfte im Herbst zu rechnen sein.