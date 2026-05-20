Egisto Ott wegen Amtsmissbrauch und Spionage schuldig gesprochen

Die Strafhöhe habe sie „durchaus überrascht“, sagte Otts Verteidigerin Anna Mair in einer ersten Reaktion. Es sei „absolut nicht nachvollziehbar, dass ein bisher Unbescholtener fast die Höchststrafe bekommt“, meinte Mair vor Medienschaffenden vor dem Großen Schwurgerichtssaal. An sich hätte der aus drei Berufsrichtern und acht Geschworenen bestehende Schwurgerichtshof über Ott sogar vier Jahre und fünf Monate verhängt – vier Monate wurden bei der Strafzumessung aufgrund der überlangen Verfahrensdauer in Abzug gebracht.

Mair legte noch im Gerichtssaal Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein. Der Staatsanwalt gab vorerst keine Erklärung ab. Die erstinstanzliche Entscheidung sei „die erste Etappe, jetzt geht es weiter“, gab sich Otts Rechtsvertreterin kämpferisch. Egisto Ott selbst stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. „Kein Kommentar“, beschied er – betont freundlich lächelnd – Journalistinnen und Journalisten, die ihn um eine Wortspende baten.