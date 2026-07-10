2nd Opinion: Ausgedehnte Seelen

Ist es nicht für die meisten von uns mit dem „Sommer wie damals“ ganz genau so wie es für Augustinus mit der Zeit gewesen ist? Wenn wir nicht daran denken, wissen wir genau, worum es sich handelt, wir fühlen präzise, was wir gefühlt haben, was uns erfüllt hat, wie das Schöne sich in uns ausgebreitet hat. Aber wenn wir sagen müssten, in welchem Jahr und an welchem Ort sich der Sommer wie damals zugetragen habe, dann können wir es nicht. Gewiss, die Älteren von uns wissen noch, wo sie sich aufgehalten haben, als die Mondlandung im Fernsehen übertragen wurde. Mir wird der Sommer 1991 ewig und sehr genau in Erinnerung bleiben, als mich der Krieg in Jugoslawien in den Journalismus katapultiert hat. Aber alles das ist nicht gemeint, wenn wir mit besonders präziser Ungenauigkeit vom Sommer wie damals schwärmen.

Ich persönlich habe mich dazu entschlossen, mich auch beim Versuch, mir das ewig nostalgische Sommer-Phänomen zu erklären, an den alten Augustinus zu halten. Aus der Beobachtung, dass alle Erscheinungsformen der Zeit sich in unserem Bewusstsein abbilden – die Vergangenheit als Erinnerung, die Zukunft als Hoffnung und die Gegenwart als Aufmerksamkeit –, leitete er die Behauptung ab, dass es sich bei der Zeit um eine „distentio animi“ handelt, um eine Ausdehnung oder Ausspannung des Geistes oder der Seele, und zwar um die gegenwärtige Präsenz aller drei beschriebenen Zeitformen im Geist.

Erfüllte Zeit, könnte man schlussfolgern, ist Geistesgegenwart. Wenn ein Sommer das leisten kann, wenn es ihm und uns gelingt, unsere Seele auszuspannen und über den Augenblick hinaus zu dehnen, und dabei geistesgegenwärtig zu bleiben, dann ist es ein großer Sommer. Er wird in unserem Bewusstsein bleiben, auch wenn sich unsere Seelenausspannungen über viele Kalenderjahre verteilen und wir in ein paar Jahrzehnten aus ganz anderen Gründen nicht mehr wissen, was die Zeit eigentlich sein soll.

Ich wünsche Ihnen einen ausgedehnten Sommer und eine ausgespannte Seele.