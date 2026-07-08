Markus Gstöttner: Ein Kurz-Mann an Stockers Seite

Markus Gstöttner, geboren am 9. August 1986 in Wien, hat am Wiener Schottengymnasium maturiert und an der London School of Economics einen Master of Science absolviert. Nach dem Studium arbeitete er als Research Associate bei The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). 2011 wechselte er zu McKinsey & Company in London. Als Associate Partner war er zuständig für Projekte in Afrika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA. Gstöttner betätigte sich auch als Start-up-Gründer.

Seine politische Laufbahn startete im September 2017 als politischer Referent in der ÖVP. Im Dezember 2017 wechselte er als wirtschaftlicher Berater in das Kabinett des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Von Jänner bis Mai 2019 war er der stellvertretende Kabinettschef und wirtschaftliche Berater von Kanzler Kurz. Er hatte die beiden Aufgaben auch während Kurz' zweiter Kanzlerschaft inne und führte sie auch von Oktober bis Dezember 2021 unter Interimskanzler Alexander Schallenberg aus. Mit der Angelobung von Karl Nehammer als Bundeskanzler stieg Gstöttner zum Kabinettschef auf. Im Oktober 2022 folgte dann der Wechsel zurück in die Privatwirtschaft.

Markus Gstöttner war von November 2020 bis Juni 2025 Gemeinderat und Abgeordneter zum Wiener Landtag angelobt. Mit 19. Jänner 2026 übernahm er als Sonderbeauftragter des Bundeskanzlers Christian Stocker die Leitung der Stabstelle Reformpartnerschaft 2026 im Bundeskanzleramt.