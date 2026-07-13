Was für ein Comeback von Sebastian Kurz spricht – und was dagegen

Aus der Luft gegriffen sind die Spekulationen nicht: 2025 gab es unter Führung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Bemühungen in der Volkspartei, ihn zurückzuholen. Abgesehen davon liegt sie in Umfragen so schlecht, dass in ihren Reihen Erinnerungen an die Erfolge befeuert werden, die er ihr in den 2010er-Jahren beschert hat.

Auf der anderen Seite sind die Verhältnisse aber auch für ihn selbst nicht mehr vergleichbar mit den damaligen: Vor gut zehn Jahren gelang es ihm, Hoffnungen auf eine neue, saubere Politik zu wecken und durch eine entsprechende Migrationspolitik rechts der Mitte zu punkten. Geendet hat es mit Affären, die zu seinem Rücktritt führten, wobei jene zu Inseraten nach wie vor nicht ausgestanden ist für ihn – die Entscheidung über eine Anklage ist noch offen.

Und dann sind da noch ­Hunderttausende Wähler, die er der FPÖ abgenommen hat, und die nicht nur zu dieser zurückgekehrt, sondern zu noch festeren Anhängern der FPÖ geworden sind: Kickl bedient sie umfassend, beim Thema Migration genauso wie im Zusammenhang mit wahrgenommenen Wohlstandsverlusten.