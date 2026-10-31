Unis wollen Anpassung der Hochschulstrategie

Von Kernfragen wie dem Sparen im gesamten Hochschulsystem und anderen wichtigen Maßnahmen wie dem Studienrecht lese man dort dagegen "wenig bis nichts", meinte Hütter nach einer Sonderplenarsitzung der uniko. Die neue Hochschulstrategie 2040 soll unter Federführung des Wissenschaftsministeriums bis Ende des ersten Quartals 2027 erarbeitet werden.

Am heutigen Samstag endet die Frist, bis zu der offiziell die Eckdaten des Universitätsbudgets 2028 bis 2030 bekannt sein müssen. Die Regierung hatte vor zwei Wochen eine Gesamtsumme von 15,9 Mrd. Euro dafür verkündet und (inklusive einer Verschiebung von Mieten und einer allgemeinen Lohnnebenkostensenkung) von einer Stagnation des laufenden Budgets 2025 bis 2027 gesprochen.

Die Unis bezweifelten das und sprachen von einer sowohl nominellen als auch realen Kürzung. Für die Aufrechterhaltung des Status Quo wären 18 Mrd. Euro notwendig gewesen. Sie verlangen nun, die Vereinbarung über das Universitätsbudget 2028-30 "zeitnah und vollinhaltlich" zu veröffentlichen.

Bestärkt fühlen sich die Rektorinnen und Rektoren vom Vorsitzenden des Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT), Thomas Henzinger. Dieser hatte in einem Interview mit dem "Standard" (Freitag-Ausgabe) von einem "übermäßigen" Sparen bei den Unis gesprochen - "wohl einfach deshalb, weil die Lobby der betroffenen Gruppe schwächer ist. In Bereichen wie dem Pensionssystem oder dem Föderalismus, wo es auch innerhalb der Parteien mehr Gegenwind gibt, traut sich die Regierung nicht, so hart einzugreifen."

Außerdem wollen die Universitäten eine Rückmeldung zu den von ihnen selbst vorgelegten Maßnahmen zu Effizienzsteigerung bzw. Einnahmen. "Der Politik sind die Vorschläge - abgesehen von einer unverbindlich-freundlichen Zustellungsbestätigung - bisher kein inhaltliches Feedback wert gewesen."