ABO

Uni Linz sagte Kongress wegen bedenklicher Redner ab

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dem Linzer Rektor war Risiko zu hoch
©fotokerschi, APA, KERSCHBAUMMAYR
Erst in letzter Minute hat Stefan Koch, Rektor der Johannes Kepler Uni (JKU) Linz, einen interdisziplinären Kongress, der Donnerstag und Freitag an der Hochschule hätte stattfinden sollen, abgesagt. "Science Diplomacy: Austria-Balkans-Anatolia-Caucasus-Turkistan" wurde am Donnerstag gecancelt, weil Positionen von Rednern nicht demokratischen Grundwerten entsprechen würden, bestätigte die Uni einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Freitag.

von

News auf Google bevorzugen

"Aufgrund interner Recherchen haben sich Zweifel an Teilen des Programms sowie auch an der Form der Programmentwicklung und Qualitätssicherung ergeben, die zumindest kurzfristig und rechtzeitig nicht mehr ausgeräumt werden konnten", hieß es in der Stellungnahme weiter. Die Armenische Gemeinde in Österreich sowie die Armenische Studierenden-Vereinigung hatten Bedenken an Positionen mehrerer Vortragender und Mitglieder des Programmkomitees geäußert.

So sollen laut OÖN Redner den Völkermord an den Armeniern leugnen. Zum Teil seien Ansichten nicht "mit unseren Werten" wie wissenschaftlicher Integrität, Achtung demokratischer Grundwerte und der Ablehnung von Rassismus, Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vereinbar" , meinte Koch."Um das Risiko entsprechender Positionen bzw. eines Mangels an eindeutiger klarer wissenschaftlicher Fundierung im Rahmen einer JKU Veranstaltung auszuschließen, haben wir uns nach reiflicher Überlegung kurzfristig zur Absage der Veranstaltung bzw. zum Rücktritt als Veranstalter entschieden", so Koch abschließend.

Mit Sonntag, 1. Oktober 2023 übernimmt der Wirtschaftsinformatiker und bisherige Vizerektor Stefan Koch die Geschicke der Linzer Uni. Im Bild: Stefan Koch am Mittwoch, 27. September 2023 im Rahmen eines Interviews mit der Austria Presse Agentur.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Familiennachzug läuft in langsamem Tempo wieder an
Politik
Familiennachzug läuft in langsamem Tempo wieder an
Mehr als 3.000 Menschen demonstrierten in Innsbruck gegen Uni-Pläne
Politik
Uni-Budget: Über 3.000 Personen protestierten in Innsbruck
Stelzer bei einer Pressekonferenz im Juli
Technik
Stelzer gegen "Gießkanne" bei Finanzierung von Uni-Budget
Personal für Kindergärten wird dringend gesucht
Technik
Immer mehr Interesse an Elementarpädagogik-Hochschulausbildung
Personal für Kindergärten wird dringend gesucht
Politik
Immer mehr akademische Elementarpädagogik-Ausbildungen
Das U-Ausschuss-Lokal bleibt auch nach Pilnacek gefüllt
Politik
Fließender Übergang von Pilnacek-U-Ausschuss zu Corona
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER