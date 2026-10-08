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Ukrainer zu Verhandlungen auf dem Weg in die USA

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US-Außenminister Rubio mit portugiesischem Amtskollegen Rangel
©Afp, APA, MARK SCHIEFELBEIN
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Ein ukrainisches Verhandlungsteam wird am Freitag und Samstag in den USA mit den Unterhändlern von US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Das Ukraine-Team werde mit Jared Kushner und Steve Witkoff sprechen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Donnerstagabend gegenüber Journalisten. Auch ein europäisches Team solle dazustoßen. Das Weiße Haus bestätigte ein Treffen am Freitag.

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Nach örtlichen Medienberichten werden der Fraktionsvorsitzende von Selenskyjs Partei, David Arachamija, der Chef des Auslandsgeheimdienstes, Rustem Umjerow, der Chef der Präsidialkanzlei Kyrylo Budanow, und Budanows erster Vize, Serhij Kyslyzja, zum Team der Ukraine gehören. "Der Sondergesandte (Steve) Witkoff und Jared Kushner werden sich morgen mit ukrainischen Vertretern treffen, um einen neuen, abgestimmten Vorschlag zu erörtern, der alle Aspekte des Konflikts umfasst und darauf abzielt, den Krieg zu beenden", hieß es von einem hochrangigen US-Regierungsbeamten.

Begleitet würden sie dabei von nationalen Sicherheitsberatern der E3-Staaten - also Deutschland, Frankreich und Großbritannien - sowie Vertretern der Europäischen Union und der NATO. Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. Washington bemüht sich seit längerem, einen Friedensschluss zwischen den beiden Kriegsparteien zu erreichen.

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