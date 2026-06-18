U-Ausschuss mit Befragung von Landespolizeichef fortgesetzt

Er ortete bei Hanger "parteipolitischen Verfolgungswahn", wurde aber auch schon vor 9 Uhr persönlich: "Ich glaube, dass ihm wohl der mögliche Hagelschlag und das sommerliche Wetter zusetzt". Hanger begrüßte zuvor Journalisten und Journalistinnen zu "einem weiteren Tag im FPÖ-Steuergeld-Verschwendungsausschuss". Nachdem gestern die ermittelnde Staatsanwältin befragt wurde, müsste "jeder, der nur ansatzweise sachlich an diese Sache herangeht, den U-Ausschuss sofort beenden." Auch die Befragung von Bundespolizeidirektor Michael Takacs habe gezeigt, dass "all die Verschwörungstheorien jeglicher Grundlage entbehren."

Hanger machte zudem einen Rechtsstreit mit der Freundin Pilnaceks öffentlich. "Sie hat mich verklagt", weil er bei einer Pressekonferenz gesagt habe, die Frau verbreite nachweislich falsche Aussagen und "spielt sich auf". Außerdem seien die Ermittlungen gegen Beamte "die mittlerweile alle eingestellt sind", auf eine Strafanzeige der Frau zurückzuführen. Nachdem ihm das OLG "zu 100 Prozent Recht" gegeben habe, sei die Klage zurückgezogen worden. Er stellte in den Raum, dass es Geldflüsse von der FPÖ zu der Frau "und vielleicht auch zu Peter Pilz" gegeben haben könnte.

Recht ähnlich fielen dagegen die Eingangsstatements des Fraktionsführers und der Fraktionsführerinnen von SPÖ, Grünen und NEOS aus. Nina Tomaselli (Grüne) ortete bei den Beamten im Innenministerium "immer wieder das gleiche Muster", nämlich dass Verantwortung abgeschoben werde. Auch Sophie Wotschke (NEOS) meinte, man sehe "eher zufällig als geplanterweise" wie Behörden in Österreich arbeiten. Nämlich dass diese Erlässe als "Empfehlungen" sehen würden, und "oben interessiert das niemanden."

Jan Krainer (SPÖ) ergänzte, es sei auffällig, "dass Beamte im Innenministerium für U-Ausschüsse besser geschult werden, als für ihre tägliche Arbeit." Zu Beginn des Ausschusses gab es Kritik, weil das Innenministerium die Polizisten auf ihren Auftritt im Hohen Haus vorbereitete, unter anderem durch eine Schulung durch die Juristin Linda Poppenwimmer, die heute auch als Vertrauensperson von Popp im Parlament Platz nahm. "Am Ende des Ausschusses gehe ich davon aus, dass der Innenminister sagen muss, was er für Schritte setzt, damit die Polizei ordentlich funktioniert."