Für Trump könnte der Gipfel eine neue Gelegenheit bieten, sich als großer Staatsmann zu präsentieren – vor allem nach dem desaströsen Abschneiden seiner Republikaner bei den Kongresswahlen Anfang des Monats. Mit dem künftig demokratisch dominierten Kongress sind Trumps politische Handlungsmöglichkeiten in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit eingeschränkt.

Der 80-Jährige hat aber bereits mehrfach versucht, der US-Hauptstadt Washington zumindest baulich seinen Stempel aufzudrücken – und könnte sich künftig noch stärker darauf konzentrieren. So führte der Immobilienmilliardär am Tag nach der Wahlschlappe bei einem Pressetermin Journalisten lieber durch den im Bau befindlichen Ballsaal im Weißen Haus, anstatt sich zu seinen künftigen politischen Plänen zu äußern.

Zu den von Trumps Vorgänger Joe Biden als „Denkmal für sich selbst“ verspotteten Bauvorhaben gehören nicht nur der Ballsaal, sondern auch ein Hubschrauberlandeplatz am Weißen Haus, die Umbenennung des Kennedy Centers und der Plan für einen gigantischen Triumphbogen. Letzterer müsse gebaut werden, weil „niemand sonst es tun wird, wenn ich weg bin“, ist sich Trump sicher. Unlängst wurde der US-Präsident gefragt, was er glaube, was nach seinem Tod passieren werde. Seine Antwort: „Ich hoffe, dass ich vermisst werde.“