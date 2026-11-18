Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin©SNA, IMAGO
Donald Trump baut sich Denkmäler, Xi Jinping stilisiert sich zum Architekten des chinesischen Aufstiegs, Wladimir Putin inszeniert sich als militärischer Kraftmensch. Was die drei Staatschefs mit ihrer Selbstinszenierung bezwecken und wie sie ihr Vermächtnis sichern wollen.
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Erstmals in der Geschichte wird am Donnerstag ein trilateraler Gipfel der Staatschefs der USA, Chinas und Russlands stattfinden. Am Rande des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im chinesischen Shenzhen wollen sich Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin treffen – drei Männer jenseits der 70, die nicht zuletzt um ihr politisches Vermächtnis ringen.
Trump: Baumeister für sich selbst
Für Trump könnte der Gipfel eine neue Gelegenheit bieten, sich als großer Staatsmann zu präsentieren – vor allem nach dem desaströsen Abschneiden seiner Republikaner bei den Kongresswahlen Anfang des Monats. Mit dem künftig demokratisch dominierten Kongress sind Trumps politische Handlungsmöglichkeiten in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit eingeschränkt.
Der 80-Jährige hat aber bereits mehrfach versucht, der US-Hauptstadt Washington zumindest baulich seinen Stempel aufzudrücken – und könnte sich künftig noch stärker darauf konzentrieren. So führte der Immobilienmilliardär am Tag nach der Wahlschlappe bei einem Pressetermin Journalisten lieber durch den im Bau befindlichen Ballsaal im Weißen Haus, anstatt sich zu seinen künftigen politischen Plänen zu äußern.
Zu den von Trumps Vorgänger Joe Biden als „Denkmal für sich selbst“ verspotteten Bauvorhaben gehören nicht nur der Ballsaal, sondern auch ein Hubschrauberlandeplatz am Weißen Haus, die Umbenennung des Kennedy Centers und der Plan für einen gigantischen Triumphbogen. Letzterer müsse gebaut werden, weil „niemand sonst es tun wird, wenn ich weg bin“, ist sich Trump sicher. Unlängst wurde der US-Präsident gefragt, was er glaube, was nach seinem Tod passieren werde. Seine Antwort: „Ich hoffe, dass ich vermisst werde.“
Xi: Selbsternannter Architekt des chinesischen Aufstiegs
Der 73-jährige chinesische Präsident versteht sich als Architekt des chinesischen Aufstiegs in der sogenannten neuen Ära. Seine als „Xi-Jinping-Denken“ bezeichnete Ideologie wurde 2018 in das Statut der Kommunistischen Partei aufgenommen. Überall im Land sind rote Schilder mit Zitaten des Staatschefs zu sehen. Mit Xis Porträt geschmückte Sammlungen seiner Reden und Schriften sind prominent in Buchhandlungen und anderen Orten ausgestellt.
Seine politische Karriere begann Xi in einem Dorf und er ist nach wie vor darauf bedacht, ungeachtet seiner Macht den Ruf eines normalen Bürgers beizubehalten. Der Staatschef ist dafür bekannt, der englischen Premier League zu folgen und sich gerne unter die Arbeiterschaft zu mischen. Xi verabscheut Korruption und ist vom Finanzsektor bis zum Fußball hart gegen sie vorgegangen.
2021 veröffentlichten staatliche Medien ein vor Bewunderung glühendes Porträt, in dem das „Durchhaltevermögen“ gerühmt wurde, mit dem Xi Affären in Regierung, Militär und Partei bewältigte – und das dank regelmäßigen Schwimmens und der „körperlichen Arbeit in seiner Jugend“, wie es hieß. Zudem wurde hervorgehoben, dass Xi häufig Farmen, Dörfer, Fabriken und Schulen besucht und „sogar Schweineställe und Toiletten inspiziert“.
Analysten zufolge gehört die „Wiedervereinigung“ von Festland-China mit Taiwan zu den Hauptzielen des chinesischen Präsidenten.
Putin: Selbstinszenierung als Kraftmensch
Der russische Präsident Wladimir Putin hat über Jahrzehnte an einem Macho-Image gearbeitet – berühmt sind die Fotos, die ihn mit freiem Oberkörper durch Sibirien reitend zeigen. „Der Präsident wurde für waghalsige Unterfangen bekannt, wie dem Tauchen nach antiken Vasen im Schwarzen Meeres, dem Flug mit Kranichen in einem motorisierten Hängegleiter, dem Test russischer Autos in Sibirien“, schrieb der Journalist Andreij Pertsew in dem verbotenen unabhängigen Medium Medusa.
Putin versucht demnach bewusst, sich in einem anderen Licht darzustellen als westliche Staatenlenker. „Das Bild eines körperlich fitten russischen Kraftmenschen sollte dem eines schlaffen westlichen Bürokraten mit Anzug und Krawatte gegenüberstehen“, schrieb Pertsew.
Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine inszeniert sich der mittlerweile 74-jährige Kremlchef im Fernsehen indes lieber in militärischer Tarnkleidung und mit Generälen an der Seite.
Während seiner Präsidentschaft hat Putin zudem ein Augenmerk auf Themen wie Langlebigkeit, Genetik und Biotechnologie gelegt. Im vergangenen Jahr war zu hören, wie Putin und Xi in Peking während Chinas großer Militärparade darüber sprachen, dass Menschen bald bis zu 150 Jahre leben könnten.