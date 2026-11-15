Weißes Haus: Trump will mit Xi und Putin in Shenzhen über Atomwaffen reden
Am Rande des APEC-Gipfels ist das erste Treffen der drei Staatschefs zu dritt geplant. Was Washington davon erwartet, wie Peking und Moskau reagieren und wie groß die Arsenale sind, seit der letzte Abrüstungsvertrag ausgelaufen ist.
US-Präsident Donald Trump will bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin über die Verringerung der Atomwaffenarsenale sprechen. Das Weiße Haus bestätigte am Freitag ein Dreiertreffen am Donnerstag, 19. November, am Rande des APEC-Gipfels im südchinesischen Shenzhen. „Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er unter anderem über die Reduzierung der Atomwaffen in der Welt sprechen wird“, sagte Sprecherin Olivia Wales.
Die Erwartungen dämpft Washington selbst. Ein ranghoher Regierungsvertreter sagte vor Journalisten, das Thema sei für China schwierig, ein Abkommen werde nicht erwartet. Er hoffe auf „den Beginn eines Gesprächs, das künftig produktiv sein kann“. Auch der Iran soll zur Sprache kommen, die Ukraine dagegen nicht: „China ist nicht wirklich Teil dieses Prozesses“, sagte der Regierungsvertreter. Ein Treffen der drei Staatschefs in dieser Runde hat es bisher nicht gegeben.
Wie Peking und Moskau reagieren
Peking hat das Dreiertreffen bisher nicht offiziell bestätigt. „China steht mit den betreffenden Seiten über ein Treffen der drei Staatschefs in Kontakt“, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am 12. November. Auf die Frage, ob Atomwaffen auf der Tagesordnung stehen, verwies sie laut Protokoll des chinesischen Außenministeriums nur auf bereits veröffentlichte Angaben.
Kremlsprecher Dmitri Peskow nannte das Treffen laut Agenturberichten äußerst bedeutsam und wies Vergleiche mit der Konferenz von Jalta zurück, auf der die Siegermächte 1945 über die Nachkriegsordnung verhandelt hatten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte genau davor gewarnt, vor einer Neuaufteilung von Einflusssphären über die Köpfe anderer hinweg.
Warum China bei der Abrüstung bremst
Gespräche zu dritt über Atomwaffen lehnt China seit Jahren ab. Die Atomstreitkräfte Chinas und der USA seien „überhaupt nicht auf demselben Niveau“, erklärte Außenamtssprecher Guo Jiakun im August 2025. Es sei unvernünftig, China zu trilateralen Abrüstungsgesprächen aufzufordern; zuerst müssten die Staaten mit den größten Arsenalen vorangehen, so das chinesische Außenministerium. Peking verweist zudem darauf, dass es auf den Ersteinsatz von Atomwaffen verzichtet.
Seit Februar fehlt zwischen Washington und Moskau jede verbindliche Obergrenze. Der New-START-Vertrag lief am 5. Februar 2026 aus, Trump forderte stattdessen einen neuen, modernisierten Vertrag. Russland erklärte laut Arms Control Association, die zentralen Obergrenzen vorerst weiter einzuhalten, solange die USA das ebenfalls tun.
So viele Atomsprengköpfe besitzen die drei Staaten
Weltweit gab es Anfang 2026 laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI 12.187 Atomsprengköpfe, rund 4.012 davon waren einsatzbereit stationiert. Die USA und Russland besitzen zusammen etwa 83 Prozent der militärischen Bestände: Russland kommt auf 5.420 Sprengköpfe insgesamt, die USA auf 5.042. Stationiert sind davon 1.796 beziehungsweise 1.770.
China ist mit rund 620 Sprengköpfen deutlich kleiner, baut sein Arsenal laut SIPRI aber schneller aus als jeder andere Staat. Bis 2030 könnte es mehr als 1.000 Sprengköpfe besitzen. Schon nach Xis Staatsbesuch in Washington im September hatte das Weiße Haus erklärt, Trump habe sich für Abrüstungsverhandlungen zu dritt eingesetzt.
Der Fahrplan für Trumps Asienreise
Trumps viertägige Asienreise beginnt am Montag auf den Philippinen, wo das Gipfeltreffen des Staatenbunds ASEAN stattfindet. In Shenzhen soll er am Mittwochabend eintreffen. Am Donnerstag ist neben dem Dreiertreffen ein Arbeitsmittagessen mit Xi geplant, ein Einzeltreffen mit Putin dagegen nicht. Das Gipfeltreffen der 21 APEC-Volkswirtschaften findet laut APEC am 18. und 19. November statt, Gastgeber ist China.
Was das für Österreich heißt
Österreich gehört zu den treibenden Kräften hinter dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen. Laut der Kampagne ICAN hat Österreich den Vertrag 2017 unterzeichnet und am 8. Mai 2018 ratifiziert, er ist seit 22. Jänner 2021 in Kraft. Im Jahr 2022 fand die erste Konferenz der Vertragsstaaten in Wien statt. Die USA, Russland und China sind dem Vertrag nicht beigetreten. Zwischen den beiden größten Atommächten gelten seit dem Ende von New START keine vertraglichen Obergrenzen mehr.
Quellen
SIPRI: Increasing focus on nuclear weapons amid heightened escalation risks, new SIPRI Yearbook out now (8. Juni 2026)
Außenministerium der Volksrepublik China: Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on November 12, 2026 (12. November 2026)
Außenministerium der Volksrepublik China: Foreign Ministry Spokesperson Guo Jiakun’s Regular Press Conference on August 27, 2025 (27. August 2025)
Arms Control Association: New START Expires As U.S. Urges ‘Modernized’ Treaty (März 2026)
APEC: Why APEC Economic Leaders’ Week 2026 Matters (14. November 2026)
Weitere Quelle: AP, Trump, Xi and Putin Plan an Unprecedented Joint Meeting on the Sidelines of APEC, White House Says (14. November 2026); Dawn, Trump to broach nuclear cuts with Xi, Putin (15. November 2026); ICAN, Austria