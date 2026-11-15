Weißes Haus: Trump will mit Xi und Putin in Shenzhen über Atomwaffen reden

US-Präsident Donald Trump will bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin über die Verringerung der Atomwaffenarsenale sprechen. Das Weiße Haus bestätigte am Freitag ein Dreiertreffen am Donnerstag, 19. November, am Rande des APEC-Gipfels im südchinesischen Shenzhen. „Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er unter anderem über die Reduzierung der Atomwaffen in der Welt sprechen wird“, sagte Sprecherin Olivia Wales.

Die Erwartungen dämpft Washington selbst. Ein ranghoher Regierungsvertreter sagte vor Journalisten, das Thema sei für China schwierig, ein Abkommen werde nicht erwartet. Er hoffe auf „den Beginn eines Gesprächs, das künftig produktiv sein kann“. Auch der Iran soll zur Sprache kommen, die Ukraine dagegen nicht: „China ist nicht wirklich Teil dieses Prozesses“, sagte der Regierungsvertreter. Ein Treffen der drei Staatschefs in dieser Runde hat es bisher nicht gegeben.