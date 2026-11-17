US-amerikanische Metropolen wie New York waren einst beliebte Reiseziele bei Europäerinnen und Europäern. Nicht mehr seit Donald Trump. Doch nicht nur der Tourismus litt unter der Politik des noch amtierenden Präsidenten, auch etablierte US-Marken fanden weniger Anklang als zuvor. Hat die Trump-Regierung amerikanischen Brands ein kollektives Imageproblem beschert?
Coca-Cola, Apple, Wrigley, Microsoft, Tesla: Für die meisten Europäerinnen und Europäer sind amerikanische Marken Teil ihres alltäglichen Lebens. Doch die Politik des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump sorgte in den vergangenen Jahren dafür, dass das Image amerikanischer Marken unter Druck geraten ist und Konsumentscheidungen moralisch hinterfragt werden.
Weg von US-Marken?
Das unabhängige Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) hat 2026 eine repräsentative Studie durchgeführt, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt: Meiden die Deutschen US-amerikanische Produkte und Marken?
35 Prozent der Befragten gaben an, dass die US-Politik ihr Konsumverhalten oder ihre Einstellung zu US-Marken beeinflusst hat. Konkret verzichtet haben 17 Prozent. 19 Prozent suchen immerhin nach europäischen Alternativen zu amerikanischen Erzeugnissen. 27 Prozent nutzten US-Produkten und -Dienste unverändert.
Die größten Unterschiede im Umgang mit US-Marken zeigte sich vorrangig beim Alter: Während Jüngere häufiger schlecht über Marken aus den USA sprechen, verzichteten Ältere eher (60- bis 74-Jährige: 24 Prozent, 18- bis 39-Jährige: 13 Prozent). Die Studienautorinnen und -autoren erfragten, auf welche Marken am ehesten verzichtet wird. Dabei zeigte sich, dass die Befragten Marken wie Google, WhatsApp, Microsoft und Amazon als schwierig zu ersetzen beurteilen, während andere Unternehmen als leicht ersetzbar gelten – Tesla, zum Beispiel.
Tesla als Feindbild
Tatsächlich büßte Tesla 2025 fast die Hälfte seiner europäischen Marktanteile ein. Einerseits, so mutmaßte man, lag das an der wachsenden – vor allem chinesischen – Konkurrenz, und dem Fehlen neuer, innovativer Modelle. Aber auch diverse Äußerungen des Tesla-Chefs Elon Musk vergrämte viele potenzielle Käuferinnen und Käufer.
Im Februar wurde öffentlich, dass die Produktion in Teslas einzigem europäischen Werk in Grünheide keineswegs so florierte wie öffentlich behauptet. Das Werk soll zeitweise sogar unter 40 Prozent ausgelastet gewesen sein. Insgesamt profitierte das Unternehmen aber von einer gesteigerten Nachfrage nach E-Modellen in Europa. Eine langfristige Boykottbewegung im großen Stil war also nicht erkennbar.
Goodbye, America
Anders sieht es dagegen beim Tourismus aus. Verzeichnete man 2024 noch 72,4 Millionen Reisen in die USA, so waren es 2025 nur mehr 67,9 Millionen, so die U.S. Travel Association – der erste Abschwung seit 2020. Dabei hängt Amerikas Wirtschaft nicht unwesentlich am Tropf des Tourismus: Einer in zehn amerikanischen Jobs ist von der Reisebranche abhängig. Internationale Touristen haben 2025 175 Milliarden Dollar
in den USA ausgegeben, was den Tourismus der Organisation zufolge zu Amerikas wichtigstem Dienstleistungsexport macht. Verschärfte Einreisebedingungen, bei denen international Einreisende ihre Social-Media-Verläufe und E-Mail-Adressen der letzten Jahre sowie persönliche Daten von Familienmitgliedern offenlegen mussten, haben bei vielen zu Verunsicherung und Empörung geführt.
Destinationen wie Washington, New York und Florida waren 2025 zeitweise sogar von Rückgängen zwischen zehn und 15 Prozent betroffen. Großereignisse, wie die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft, hat Amerikas Tourismus zwar ein kleines Plus beschert, dennoch lagen die Erträge durch den Tourismus nach der WM immer noch 18 Prozent unter dem Niveau von 2019. Erst 2027 rechnet die U.S. Travel Association wieder mit einem Wachstum.
Auch TUI Österreich beobachtete ein sinkendes Interesse an Amerikareisen, das 2026 allerdings wieder zunahm: „Die Nachfrage nach USA-Reisen hat sich in den vergangenen Monaten weitgehend normalisiert“, erklärt Patrizia Weinberger. „Die Rückgänge, die zu beobachten waren, haben sich stabilisiert und die Vereinigten Staaten zählen vor allem in den Sommermonaten weiterhin zu den wichtigsten Fernreisezielen österreichischer Urlauberinnen und Urlauber.“ Politische Entwicklungen und wirtschaftliche Faktoren gelten als relevante Entscheidungsfaktoren.
Ein Balanceakt, kein Boykott
Reiseanbieter America Unlimited verzeichnete im Oktober, kurz vor den Midterms, ebenfalls einen langersehnten Zuwachs an USA-Reisebuchungen. 50 Prozent mehr Anfragen als noch im Vorjahr habe man, so Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited: „Der Anstieg der Anfragen fällt zeitlich mit den Wahlprognosen zusammen, die einen politischen Umschwung zugunsten der Demokraten erwarten ließen.“
Sinkende Besuchs- sowie Absatzzahlen schienen also eher kurzfristige Erscheinungen zu sein als eine breite Boykottbewegung. Dennoch hat sich die Art und Weise, wie Amerika unter Trump in Europa wahrgenommen wird, grundlegend verändert. Amerikanische Produkte, Dienstleistungen und Destinationen gelten zumindest nicht länger als alternativlos.
Unstrittig ist aber, dass viele der – immer noch – beliebtesten Marken amerikanisch sind: Das börsenotierte Markt- und Forschungsinstitut YouGov hat im Oktober gemeinsam mit dem Handelsblatt die „Marken des Jahres 2026“ gekürt, mitPayPal und Amazon unter den Top 10. Auch die Modemarken Hollister und Vans gelten als überproportional beliebt, vor allem bei Millennials und der Gen Z.
Getrübtes Image
Dass europäische Konsumentinnen und Konsumenten insgesamt kritischer geworden sind, was amerikanische Produkte angeht, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Studie der NIM verdeutlicht, dass die Wahrnehmung von US-amerikanischen Marken – zumindest am deutschen Markt – eindeutig unter der Trump-Regierung gelitten hat. Ob und in welchem Ausmaß Produkte und Dienstleistungen aus den USA tatsächlich boykottiert werden, hängt aber stark von der individuellen Abhängigkeit ab, erklärt Studienautorin Katharina Gangl.
Am ehesten würden Autohersteller und klassische Konsumgüter, wie Jeanshosen der Marke Levi’s, boykottiert. „Eine Sonderrolle spielt Tesla, vermutlich weil Elon Musk auch persönlich mit der US-Politik in Verbindung gebracht wird“, so die Forscherin. Die Wahlergebnisse der Midterms werden auch wirtschaftlich als Weckruf interpretiert.
Die Aktienkurse zeichnen zwischenzeitlich ein eindeutiges Bild: Etliche Big-Tech-Titel rutschten nach den Wahlen massiv ab. Auch Tesla verlor, und Trumps Medienimperium sogar 24 Prozent an einem einzigen Tag. Von einer Trendwende in der KI-Debatte wird nun gesprochen, von Korrektur. Worte, die man am Finanzmarkt nie gerne hört. Wie sich das auf die Beliebtheit amerikanischer Unternehmen auswirkt, bleibt abzuwarten.