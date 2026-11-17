Das unabhängige Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) hat 2026 eine repräsentative Studie durchgeführt, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt: Meiden die Deutschen US-amerikanische Produkte und Marken?

35 Prozent der Befragten gaben an, dass die US-Politik ihr Konsumverhalten oder ihre Einstellung zu US-Marken beeinflusst hat. Konkret verzichtet haben 17 Prozent. 19 Prozent suchen immerhin nach europäischen Alternativen zu amerikanischen Erzeugnissen. 27 Prozent nutzten US-Produkten und -Dienste unverändert.

Die größten Unterschiede im Umgang mit US-Marken zeigte sich vorrangig beim Alter: Während Jüngere häufiger schlecht über Marken aus den USA sprechen, verzichteten Ältere eher (60- bis 74-Jährige: 24 Prozent, 18- bis 39-Jährige: 13 Prozent). Die Studienautorinnen und -autoren erfragten, auf welche Marken am ehesten verzichtet wird. Dabei zeigte sich, dass die Befragten Marken wie Google, WhatsApp, Microsoft und Amazon als schwierig zu ersetzen beurteilen, während andere Unternehmen als leicht ersetzbar gelten – Tesla, zum Beispiel.