Hat Trump Grönland einen Gefallen getan?

Malik ist Lehrer an einer Schule in Nuuk und alleinerziehender Vater. Er meint, dass Trump den Grönländern indirekt einen Gefallen getan hat. „Plötzlich interessiert sich die ganze Welt für uns.“ So habe sogar der französische Präsident Emmanuel Macron Grönland besucht. „Das hat mich stolz gemacht.“ Malik ist überzeugt, dass sich auch das Verhältnis zu Dänemark in jüngster Zeit geändert hat. „Jetzt verwöhnen uns die Dänen. Aber wenn man bedenkt, was sie uns jahrzehntelang angetan haben, dann müssen sie uns mehr Autonomie geben.“

Die britische Rundfunkjournalistin Nadira Tudor aus Großbritannien, die gerade eine Recherchereise in Grönland absolviert, sieht das ähnlich. „Es gibt keinen Zweifel, dass Trump das Land auf die internationale Landkarte gesetzt hat und große Aufmerksamkeit erregt hat.“ Sie meint, dass sämtliche globalen Themen in Grönland Gewicht haben. „Klimawandel, militärische Sicherheit, natürliche Ressourcen, indigene Identität und die Interessen der Weltmächte. Ich glaube, es ist wichtig, dass Journalisten verstehen, dass all diese Faktoren untrennbar verbunden sind in Grönland.“

Nicht nur Grönland, auch Dänemark hat einen Bewusstseinswandel vollzogen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich persönlich bei den grönländischen Frauen für die Zwangssterilisationen von den 1960er- bis zu den 1990er-Jahren entschuldigt. Und erstmals vertrat ein grönländischer Künstler, der Fotograf Inuuteq Storch, Dänemark bei der Biennale 2024 in Venedig. Im dänischen Parlament (dem Folketing) dürfen Reden und Debatten jetzt auch auf Grönländisch gehalten werden. Lange Zeit war Dänisch die einzige erlaubte Sprache.