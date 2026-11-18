So geschwächt wie noch nie seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Jänner 2025. Im eigenen Land hat der 80-Jährige vor zwei Wochen von den Wählern eine Klatsche bekommen: Seine Republikaner verloren die Mehrheiten im Kongress an die Demokraten. Trump hatte die Midterms zur Abstimmung über seine Politik gemacht – und zu hoch gepokert. Seine Beliebtheitswerte sind im Keller, auch wegen des Iran-Kriegs. All das lässt ihn auf dem internationalen Parkett neben Xi und Putin womöglich schwach erscheinen.

Doch auch ein Wirtschaftsskandal überschattet die Reise des Präsidenten. Trump, der das KI-Rennen gegen Peking gewinnen will, muss zusehen, wie eine Affäre um den Chip-Riesen Nvidia die KI-Industrie in den USA erschüttert. Nvidia-Firmenchef Jensen Huang trat zurück, nachdem er seine Frau betrogen hatte. Eine der Affären war laut Medien mit einer Frau, die von US-Sicherheitskreisen verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Der Fall könnte diplomatische Verstimmungen auslösen.

Huang war ein Verfechter der Lieferung moderner KI-Chips nach China – und redete auf Trump ein, Exporteinschränkungen aufzuweichen. US-Behörden gehen Verdächtigungen nach, dass über Firmen in Asien Nvidia-Technik nach China geschmuggelt wurde. Die damit verbundenen Bedenken zur nationalen Sicherheit setzen die US-Regierung unter Druck. Bisher hatte sich Trump in Nvidias Erfolgen mit sonnen können – jetzt hat diese Erfolgsgeschichte einen tiefen Kratzer. Das Thema wird Trump in China kaum umschiffen können.