Trump für Ablöse des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Trump zufolge sollten sich die Ukrainer einen neuen Anführer suchen, der eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges schließen könne. Denn trotz vieler Möglichkeiten habe Selenskyj das "aus irgendeinem Grund nie getan". Russland hatte vor gut vier Jahren das Nachbarland Ukraine angegriffen. Kremlchef Wladimir Putin hat mehrfach Angebote für einen bedingungslosen Waffenstillstand abgelehnt. Auch spätere diplomatische Initiativen verliefen im Sande.

Selenskyj hatte sich mehrfach zu direkten Gesprächen mit Putin bereit erklärt, aber Einladungen nach Moskau kategorisch abgelehnt. Ein Wechsel an der Staatsspitze der Ukraine ist aktuell nicht möglich, da laut Verfassung eine Wahl zu Kriegszeiten ausgeschlossen ist.

Trump beschuldigte Selenskyj zudem, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben. "Er will unseren Landwirten und Viehzüchtern Probleme mit Dieselkraftstoff bereiten, denn Russland liefert einen großen Teil des Dieselkraftstoffs weltweit", behauptete Trump.

Trump forderte Selenskyj zudem auf, die Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. "Er soll verdammt noch mal damit aufhören", sagte Trump zu den ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerien.

Der Anstieg des Dieselpreises sorgt vor den US-Kongresswahlen am 3. November für erheblichen Unmut in der Bevölkerung. Daher hatte Trump am Freitag verkündet, trotz bestehender Sanktionen Diesel aus Russland zu kaufen.

Die Dieselpreise sind in den USA infolge des von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieges seit Ende Februar um 67 Prozent gestiegen. Trumps Republikanische Partei befürchtet, dafür bei den Wahlen abgestraft zu werden und ihre Kongressmehrheit zu verlieren. Dies würde die Umsetzung der Vorhaben des Rechtspopulisten erschweren.