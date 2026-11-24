"Sie sind jetzt bereit anzugreifen. Wir haben die Verteidigung Adens vorbereitet", sagte der jemenitische Armeesprecher Majid al-Nusaili vor Journalisten. Die Houthi-Kämpfer seien noch rund 60 Kilometer von der Stadt entfernt. "Wir nehmen das ernst, und wir sind darauf vorbereitet." Den Houthis werde es nicht gelingen, Aden einzunehmen, versicherte der Armeesprecher und fügte an: "Die Lage ist nicht so, wie wir sie uns wünschen würden. Aber sie ist nicht so dramatisch, wie berichtet wird."

Bereits Mitte November hatte die Regierung Truppen aus Gebieten am Roten Meer abgezogen, um ihre Streitkräfte andernorts zu verstärken. Die Sicherung Adens und der umliegenden Provinzen hat für die Regierung Vorrang. Der Vorsitzende des jemenitischen Präsidialrats, Rashad al-Alimi, äußerte im Onlinedienst X seine Zuversicht, dass die jemenitische Bevölkerung und ihre Streitkräfte der Bedrohung durch die Houthis ein Ende setzen könnten, unabhängig von der Entwicklung an der Front.

Die Houthis hatten Aden in den vergangenen Wochen mehrfach angegriffen. Bei einem Raketenangriff auf den Präsidentenpalast waren Mitte Oktober nach Angaben aus Regierungskreisen mindestens vier Menschen getötet worden. Die jemenitische Regierung hatte sich 2015 nach Aden zurückgezogen, nachdem die Houthis die Hauptstadt Sanaa eingenommen hatten. Ein Versuch der Houthis, Aden einzunehmen, war damals gescheitert.

In Riad bestätigten drei Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP unabhängig voneinander den erneuten Angriff auf den 80-stöckigen Wolkenkratzer im Finanzviertel, der den Staatsfonds des Königreichs beherbergt. Bei den Verletzten handelt es sich nach Angaben des Zivilschutzes um zwei Saudiaraber sowie zwei indische, drei nepalesische und vier ägyptische Staatsbürger.

Mindestens zwei der Verletzten erlitten nach Angaben eines mit den Einzelheiten des Angriffs vertrauten Informanten schwere Verbrennungen und schwebten in Lebensgefahr. In dem Gebäude waren demnach am Dienstag mehrere Arbeiter mit Reparaturarbeiten beschäftigt.

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die Huthis im Jemen sprach von einem "feigen Terroranschlag". Die Huthis bekannten sich zunächst nicht zu dem Angriff.

Bereits am vergangenen Donnerstag waren bei einem Angriff auf das 385 Meter hohe Gebäude mehrere Stockwerke und angrenzende Gebäude beschädigt worden, ohne dass dabei Menschen zu Schaden gekommen wären. Die Huthi-Miliz hatte den Angriff für sich beansprucht. Anfang November war zudem ein Wolkenkratzer des staatlichen Ölkonzerns Aramco bei einem Angriff der Huthi-Miliz beschädigt worden.

Angesichts der Sicherheitslage ist das als Aushängeschild der wirtschaftlichen Modernisierung Saudi-Arabiens geltende Finanzviertel von Riad inzwischen nahezu verwaist. Viele Beschäftigte arbeiten von zu Hause aus. Auch die Schüler in Riad müssen inzwischen am Fernunterricht teilnehmen.

Im Jemen waren nach vier Jahren relativer Ruhe die Kämpfe zwischen den Houthis und den Regierungstruppen im Juli wieder aufgeflammt. Eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition unterstützt die international anerkannte Regierung, die Houthis werden vom Iran unterstützt. Seither wurden nach UNO-Angaben mehr als 1600 Menschen getötet und mehr als 300.000 Menschen vertrieben. Die Huthis greifen seit Wochen immer wieder Ziele in Saudi-Arabien an.

Die britische Regierung hat unterdessen die jementische Houthi-Miliz und vier ihrer Anführer mit Sanktionen belegt. Zur Begründung erklärte London am Dienstag, die vom Iran unterstützte Miliz versuche gezielt, die Stabilität in der Region zu untergraben. "Die neuerlichen Angriffe der Houthis auf unsere Partner und unschuldige Zivilisten sind inakzeptabel, und sie müssen zur Verantwortung gezogen werden", erklärte Außenminister Ed Miliband. Zu den Sanktionen gehören das Einfrieren von Geldern der Miliz sowie Einreiseverbote gegen vier hochrangige Houthi-Vertreter.

Das britische Außenministerium erklärte weiter, das "rücksichtslose Verhalten der Houthis" in der Meerenge Bab al-Mandab habe die weltweiten Lieferketten unterbrochen und zusätzlichen Druck "auf die Lebenshaltungskosten britischer Familien" ausgeübt.