In Transkarpatien lebt eine ethnische ungarische Minderheit von mehreren zehntausend Menschen. "Ich betrachte diesen Tag als einen historischen Moment und eine großartige Gelegenheit, ein neues Kapitel in der Geschichte und den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern aufzuschlagen", sagte Magyar, der Blumen am Grab eines gefallenen Soldaten auf dem Kalwaria-Friedhof niederlegte. Selenskyj sagte seinerseits, er sei dankbar über den Aufbau wichtiger nachbarschaftlicher Beziehungen zu Ungarn.

Seit seinem Amtsantritt im Mai verfolgt Magyar mit seiner pro-europäischen Regierung einen Kurs der Annäherung an die Ukraine. Unter seinem Vorgänger Viktor Orban, der 16 Jahre lang regierte, hatte Ungarn trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine seine Beziehungen zu Moskau vertieft.

Magyar verurteilte bei seinem Besuch nun erneut den 2022 begonnenen russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Das ungarische Volk verurteilt entschieden diese schreckliche russische Aggression, diesen Krieg, der seit fast fünf Jahren gegen Zivilisten und Soldaten tobt und den Russland gegen ein souveränes und freies europäisches Land führt."

Magyar hatte kurz vor seiner Abreise bereits von einem "historischen Tag" und einer guten Gelegenheit gesprochen, die bilateralen Beziehungen "auf eine neue Grundlage zu stellen". Die Begegnung könne dazu beitragen, "Vertrauen neu aufzubauen".

Bei seinem erst am frühen Dienstag angekündigten Besuch wollte Magyar nach eigenen Angaben bei Selenskyj auf die schnelle Umsetzung einer bereits beschlossenen Reform der Sprachrechte für Minderheiten drängen. Kiew solle bis spätestens zum Beginn kommenden Jahres Regelungen einführen, "die sicherstellen, dass unsere ungarischen Brüder und Schwestern ihre Muttersprache verwenden können - etwa bei der medizinischen Versorgung im Krankenhaus, in einem Pflegeheim, in einem Seniorenheim oder bei Sportveranstaltungen", betonte er.

Die Beziehungen der Nachbarländer hatten sich zuletzt merklich verbessert, nachdem Kiew ein Gesetz verabschiedet hatte, das die Rechte der ungarischen Minderheit in Transkarpatien ausweiten soll. Transkarpatien gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zum ehemaligen Königreich Ungarn. Magyar hatte seine Zustimmung zu weiteren Schritten im EU-Beitrittsprozess der Ukraine an eine Reform der Sprachrechte für Minderheiten geknüpft.