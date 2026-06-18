Rainer Nowak zum neuen VÖZ-Präsidenten gewählt

Der „Presse“-Geschäftsführer folgt auf auf „Salzburger Nachrichten“-Herausgeber Maximilian Dasch.
Rainer Nowak ist der neue Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ). Er wurde am Donnerstag bei einer Generalversammlung einstimmig gewählt und folgt in dieser Funktion auf Salzburger Nachrichten-Herausgeber Maximilian Dasch, der künftig als Vizepräsident agiert. Zudem werde Dasch die Präsidentschaft des Vereins MISCHA – Medien in Schule und Ausbildung – übernehmen, hieß es in einer Aussendung.
„Ich werde mich mit allen Kräften bemühen, dieser großen ehrenamtlichen Aufgabe gerecht zu werden und der Zeitungsbranche in einer anspruchsvollen Zeit etwas zurückzugeben. Wir werden über Kooperation nicht nur reden, wir werden sie auch leben“, wurde Nowak zitiert.
Die weiteren VÖZ-Vizepräsidenten sind Horst Pirker (VGN), Eugen A. Russ (Russmedia) und Gerhard Valeskini (Kronen Zeitung). Markus Mair (Styria) wurde von Dasch abgelöst und ist nun Mitglied im VÖZ-Präsidium - wie auch Gert Bergmann (NÖN), Richard Grasl (Kurier) und Alexander Mitteräcker (Standard).
Steckbrief
Rainer Nowak
Rainer Nowaks Karriere begann Mitte der 1990er-Jahre bei Die Presse, wo er rasch wachsende redaktionelle Verantwortung übernahm – etwa als Leiter des Wien-Ressorts und später als Chef des Innenpolitik-Ressorts. 2012 wurde Nowak zum Chefredakteur ernannt, wenig später wurde er Herausgeber, und ab 2017 übernahm er zusätzlich die Geschäftsführung.
Gemeinsam wurden Herwig Langanger und Rainer Nowak 2021 vom Branchenmagazin Österreichs Journalist:in als „Medienmanager des Jahres“ ausgezeichnet. Nach einer zweijährigen Zwischenstation bei der Kronen Zeitung, wo er das Ressort Politik und Wirtschaft leitete, kehrte er mit Juli 2025 als Vorsitzender der Geschäftsführung zur Tageszeitung Die Presse zurück.