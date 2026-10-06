Tanker vor russischer Schwarzmeerküste in Brand

Der Tanker brannte den Angaben nach am Dienstagabend lichterloh. Ein Löschversuch könne erst unternommen werden, wenn sich die Intensität des Brandes vermindere, teilte das Ministerium mit. Die nächstgelegenen Strände wurden vorerst geschlossen, die Bewohner von Sotschi wurden von den Behörden aufgefordert, Fenster zu schließen und sich nicht auf den Straßen aufzuhalten. Das Schiff wird von der ukrainischen Website "BlackSeaNews" der russischen Schattenflotte zugeordnet.

Zuvor waren am in der Früh zwei Handelsschiffe vor der Schwarzmeerküste Bulgariens von Drohnen angegriffen worden. Das teilte Bulgariens Ministerpräsident Rumen Radew laut der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA in Sofia mit. Beide Schiffe wurden beschädigt, eines davon ist gesunken, die Besatzung gelte als vermisst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in seiner abendlichen Videoansprache, dass die ukrainischen Streitkräfte keine Operationen in bulgarischen Gewässern durchgeführt hätten. Am Vortag wurde ein türkischer Frachter vor der Küste Rumäniens angegriffen und beschädigt. Für diese Angriffe sei das russische Militär verantwortlich, verlautete aus Kiew.

Das Schwarze Meer ist immer wieder Schauplatz von Angriffen im russischen Krieg gegen die Ukraine. Anfang Juli begann das ukrainische Militär, Schiffe im Schwarzen und Asowschen Meer, die russisch kontrollierte Häfen anliefen, mit Drohnen anzugreifen. Über 300 Tanker und Frachter hat Kiew eigenen Angaben nach seitdem beschädigt. Im Gegenzug verstärkte Russland seine Angriffe auf ukrainische Häfen am Schwarzen Meer und an der Donau und ebenso auf Schiffe. Dies hat den Schiffsverkehr an den ukrainischen wie auch an den russischen Schwarzmeerhäfen weitgehend zum Erliegen gebracht.