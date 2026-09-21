Leitartikel: Die Angst der ÖVP vor den nächsten Wahlen

Zwei wahlfreie Jahre habe die amtierende Bundesregierung zur Verfügung, um mutige und vielleicht auch schmerz­hafte Reformen anzugehen, hieß es bei ihrer Angelobung im März 2025. Dass ÖVP, SPÖ und Neos diese Zeit nützen wollten, war spürbar. Jetzt verspricht die Regierung noch einen „Herbst der Ergebnisse“, bevor die Superwahljahre beginnen. 2028 wird auch der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin gewählt, 2029 steht die Nationalratswahl an.

Schon jetzt schleichen sich Wahlkampfreflexe ein. Etwa sich die Gunst der Wählerinnen und Wähler mit Geldgeschenken sichern zu wollen. Nicht ohne Grund sind Nationalratssitzungen knapp vor Wahlen bei Budgetexperten gefürchtet. Aktuell verspricht die Kanzlerpartei 500 Euro für jedes in Österreich geborene Kind. Nachdem die Menschen hier im Land eineinhalb Jahre lang auf harte Sparbudgets eingeschworen wurden, gibt sich die ÖVP – deren Finanzminister verantwortlich für die Budgetmisere waren – großzügig.

Neos, bisher Verfechter des Sparkurses, verweisen eifrig darauf, dass sie diese Idee schon früher hatten, bevor das Budgetloch offensichtlich wurde. KESt- und gebührenfrei soll das Geld für die Kinder am Kapitalmarkt angelegt werden können. Über die geschenkten ersten 500 Euro hinaus gilt das für weitere 5.000 Euro jährlich bis zum 18. Geburtstag, die die Familie aufs Depot legen darf, wenn sie sich das leisten kann. Der rote Finanzminister, der nach der Gegenfinanzierung fragt, bekommt von den Schwarzen ideologisch motivierte Reservation nachgesagt.

Auch wenn es sinnvoll ist, jungen Menschen ein Startkapital zu ermöglichen – der Geldregen soll ab Anfang 2027 fallen, so sich die Koalition darauf einigt. Also am Anfang der Wahljahre. Es ist mehr der Zeitpunkt, der stutzig macht, als der Plan an sich. Gleichzeitig geht bei anderen Reformen nichts mehr – mit Verweis auf die Wahlen.