Matthias Strolz über KI, Krisen und die Zukunft der Menschheit

Wer soll die Regeln machen?

Schaut man auf historische Analogien muss es wohl einen Schadensfall mit vielen Toten geben, bevor sich die Menschheit zusammensetzt. Wenn es dann nicht schon zu spät ist, weil uns die KI überlegen sein und sich aktiv gegen Einschränkungen wehren könnte. Verbinde ich dieses Szenario mit den Fortschritten der Biotechnologie und einem Despoten, der sich ein tödliches Virus wünscht, frage ich mich umso mehr: Warum gibt es Atomwaffen-Sperrverträge, aber nichts Vergleichbares für die Bereiche KI und Biotechnologie? Solange wir die Augen verschließen, können wir keine Handlungsfähigkeit entwickeln. Wir müssen den Status quo anerkennen und auf die nächste Stufe des Bewusstseins hechten. Die UNO muss an Regeln arbeiten, unter Einbindung der Konzerne. Es spricht meines Erachtens viel dafür, KI zu verstaatlichen. Die Chinesen machen das, weil sie Angst haben, dass die KI gegen die herrschende Klasse verwendet wird. Die Amerikaner gehen diesen Weg vorerst bewusst nicht – gemäß ihrer Tradition und auch weil sie sich einen Wettbewerbsvorteil erhoffen durch den privaten Kapitalmarkt.

Sie verlangen vom Einzelnen, aktiv zu werden. Werden da Probleme individualisiert, die Aufgabe der Politik wären?

Ich stelle eine Vision in den Raum, wie wir als Menschen wachsen können. Als Politschädel weiß ich aber auch, eine Theorie ist nur so gut, wie sie hilfreich im echten Leben ist. Hilft mir diese „Theory of Change“ in Fragen von Krieg und Frieden? Gut und Böse? Bei Fragen von Kapitalismus, Marktwirtschaft und Wettbewerb? Bei Freiheit und Verantwortung? Für mich war sie extrem hilfreich. Ich habe das Buch ja auch für mich geschrieben, weil man in dieser verrückten Welt droht, in Frustration, Ignoranz, Arroganz oder Depression abzugleiten. Basierend auf dem Buch haben wir dann sogar einen KI-gestützten virtuellen Sparringspartner gebaut, den man nutzen kann.

Sie füttern den Riesen auch noch?

Ich lasse mich von KI beraten, aber die Entscheidungen treffe ich selbst. Die KI bringt ja auch unglaubliche Segnungen. Sie kann Wissen demokratisieren, uns dabei helfen, Krankheiten zu heilen, Bildung in den entlegensten Winkel der Erde bringen. Aber es gibt eben auch Schatten. Eigentlich ist sie nichts anderes als ein Spiegel für uns Menschen: „Da steht ihr gerade! An diesem schicksalhaften, aber nicht ohnmächtigen Wendepunkt eurer Spezies.“ Und die Donald Trumps und Putins sind auch da. Sie sind nichts anderes als Hofnarren der Zeitgeschichte. Ein Hofnarr überhöht und verdreht Wahrheiten. Donald Trump, so imposant wie kein anderer, zeigt uns den Schwachsinn unserer Systeme mit einem riesigen Vergrößerungsglas. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Ob wir den Schwachsinn sehen wollen. Wenn Leute trotzdem sagen, das ist mein Mann, dann mangelt es an Bewusstsein. Mein Buch ist ein Plädoyer für mehr Bewusstsein.