Wie tickt Bundeskanzler Christian Stocker?

Wer mit Menschen spricht, die Christian Stocker gut kennen und eng mit ihm zusammenarbeiten, hört sehr oft Zuschreibungen wie „besonnen“, „ruhig“, „nie in Rage“. Ob es wirklich nichts gibt, das ihn aus der Ruhe bringt? Dazu sagt Christian Stocker lachend: „Das müssten Sie meine Frau fragen, sie würde Ihnen da wahrscheinlich vieles erzählen können.“ Ernster fügt er hinzu: „Natürlich gibt es Sachen, die mich aus der Ruhe bringen. Ich bemühe mich, dass es nicht zu oft vorkommt und ich denke schon darüber nach, ob es das tatsächlich wert ist. Manchmal ist es notwendig, manchmal ist es unvermeidbar, manchmal ist es auch ganz spontan.“

Der Kanzler gesteht, dass es durchaus lauter werden könne, wenn er denn einmal in Rage gerate. FPÖ-Chef Herbert Kickl habe jedoch nicht das Zeug, ihn aus der Ruhe zu bringen: „Nicht einmal annähernd. Das muss schon etwas Wichtigeres sein.“ Mit dem FPÖ-Chef, der nach etwas mehr als einem Monat Verhandlungen die Koalitionsgespräche im Februar 2025 hatte platzen lassen, ist Stocker nach wie vor per Sie. Das passe gut für ihr Verhältnis, so der Bundeskanzler. Abgesehen von den Regierungsmitgliedern, die einander ohnehin duzen, gibt es aber auch Mitglieder der Opposition, die mit Stocker ein freundliches „Du“ pflegen.

Etwa Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die zu ihrer Zeit als Umweltministerin heftige Auseinandersetzungen mit Stocker, damals Generalsekretär der ÖVP, ausgefochten hatte. Als Gewessler, gegen den Willen der ÖVP, dem EU-Renaturierungsgesetz zustimmte, wurde sie von Stocker hart attackiert. Es war auch der damalige Generalsekretär, der die Strafanzeige gegen die Ministerin verkündete. Der Konflikt sei ausgeräumt, heißt es. Heute sagt die Grünen-Chefin über den Kanzler: „Christian Stocker ist jemand, der mit Ruhe und Ausgeglichenheit arbeitet – das schätze ich an ihm. Aber Österreich braucht frische Ideen, und die Zeit drängt. Da erwarte ich mir auch, dass vom Herrn Bundeskanzler noch mehr kommt.“