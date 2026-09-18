SPÖ: Alles beim Alten

Was er damit genau gemeint hat, war bei den Gremien nicht zu erfahren, da Muchitsch entschuldigt war. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian kennt eigenen Angaben zu Folge die Präsentation nicht, stellte sich aber tendenziell hinter Babler. Der mächtige Gewerkschaftschef erinnerte daran, dass man den SPÖ-Chef erst vor einem halben Jahr wiedergewählt habe.

Ein Ende der Debatte will auch SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner: „Wenn wir uns ständig mit uns selbst beschäftigen, hört uns keiner mehr zu.“ Dabei sei die Regierung mit dem SPÖ-Team bereit zu arbeiten.

Diesen Willen hob auch Babler hervor, der den „Meilenstein“ des neuen Klimagesetzes bei einem kurzen Statement würdigte. Sein Ziel bleibe, in der Regierung das Land Stück für Stück voranzubringen, etwa mit einem entschlossenen Kampf gegen die Teuerung. Die Führungsdebatten hält er für medial motiviert: „Diese Diskussionen halten nicht der Realität stand.“ Dennoch gestand er zu, dass Werte wie die zuletzt ausgehobenen 17 Prozent für die SPÖ „nicht erfreulich“ seien.