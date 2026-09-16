Anna Mair: Warum ein Verbot des politischen Islam nicht zielführend ist

Als Anwältin spezialisieren Sie sich auf die Bereiche Terrorismus- & Extremismusstrafrecht. Wie sind Sie letztendlich zur Strafverteidigerin in Terrorprozessen geworden?

Ich bin da förmlich hineingerutscht. Nach dem Anschlag vom 2. November 2020 sind ganz viele Ermittlungsverfahren entstanden. Natürlich gab es viele Leute, die einen Anwalt gebraucht haben. Und davon sind dann auch einige zu mir gekommen. Um sie zu verteidigen, musste ich mich erst einmal ziemlich intensiv einlesen und mich mit dieser Ideologie auseinandersetzen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt wo ich schon einmal in diesem Thema drinnen bin, wäre es blöd, wenn ich das jetzt nicht weitermachen würde. Außerdem sind die meisten Beschuldigten, die zu mir kommen, junge Erwachsene. Mit ihnen macht die Zusammenarbeit auch einfach Spaß.

Wie setzt man sich denn als Anwältin auf inhaltlicher Ebene mit Islamismus auseinander?

Es gibt wahrscheinliche kaum eine Doku über den Islamischen Staat, oder Interviews mit einem IS-Rückkehrer, die ich nicht kenne. Ich kenne inzwischen fast alle islamistischen Naschids , damit meine ich jene Gesänge, die als Propaganda eingestuft sind. Denn beim ersten Mal, als ich so einen Akt auf dem Tisch hatte, war es wirklich sehr schwer für mich, ihn zu verstehen. Diese ganzen arabischen Begrifflichkeiten muss man sich erst einmal aneignen. Darüber hinaus setze ich mich viel mit Studien aus der Islamwissenschaft auseinander, um nachvollziehen zu können, wie junge Menschen in so ein Rabbit Hole hineinfallen. Und das alles wird natürlich zum Vorteil, denn irgendwann wiederholt sich alles.

Ihnen wird nachgesagt, dass alle aus der dschihadistischen Szene Ihre Nummer haben. Was ist da dran?

Die islamistische Szene in Wien ist nicht sehr groß, auch wenn das Thema riesig ist und man die Gefahr nicht unterschätzen darf. Die Leute kennen sich untereinander – sie sind vernetzt. Wenn eine Person in diesem Kreise von einer Hausdurchsuchung bei ihm spricht, dann werde ich häufig weiterempfohlen.

Wie sieht das konkret aus?

Im Herbst 2025 hat der Verfassungsschutz eines Morgens viele Gefährder aus der Szene aus ihren Betten geklingelt. Das war Wahnsinn, denn ich wurde bereits am frühen Morgen von vielen von denen kontaktiert. Dies deshalb, da ein Foto von meiner Visitenkarte mit dem Hinweis, dass man mich kontaktieren soll, in der Szene weitergeschickt wurde. Als Frau in der Branche nehme ich das als Kompliment, weil sich viele darüber wundern, dass junge Islamisten sich von einer Frau vertreten lassen. Und das passt auch nicht wirklich zusammen. Da kann ich nur sagen, die meisten sind Teilzeit-Islamisten. Die Ideologie ist bei vielen heute nicht ganz so verfestigt.

Trotzdem sprechen wir in Teilen von Menschen, die terroristische Anschläge verübten oder geplant haben. Haben Sie manchmal Sorge um Ihre Sicherheit?

Ja, ich habe durchaus Angst. Allerdings in keiner Weise vor der islamistischen Szene. Vielmehr fürchte ich mich vor allen anderen. Aus der Szene bin ich nie bedroht worden, obwohl die Verfahren teilweise wirklich nicht gut für sie ausgehen. Bedrohung erfahre ich eher von rechter Seite – von linker sicherlich auch mal. Vor denen muss ich mich hüten, weil man mich offensichtlich der Szene meiner Mandanten zurechnet, mit der ich persönlich ja rein gar nichts zu tun habe. Aber einen Unterschied zwischen meiner Arbeit und meiner Person zu machen, fällt manchen Menschen sehr schwer.