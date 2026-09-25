Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden und Babler herausfordern

Aus dem Burgenland kommt bisher eine klare Ablehnung. Aus dem Büro von Landesparteichef Hans Peter Doskozil hieß es, man kenne die aktuellen Entwicklungen nur aus den Medien. Es habe bisher keine Versuche zu einer Abstimmung oder Klärung mit der Landespartei gegeben. An Doskozils Position ändere auch Zeilers Ankündigung nichts. Doskozil hatte sich bereits Anfang September gegen Zeiler an der Parteispitze ausgesprochen. Ein Treffen der beiden ist für die kommenden Wochen geplant, hat aber noch nicht stattgefunden.

Andere Landesorganisationen wollten sich vorerst nicht für Zeiler oder Babler positionieren. Am offensten äußerte sich der Vorarlberger Landesvorsitzende Mario Leiter. Demokratie sei ein Wettbewerb der besten Ideen: „Ich bin gespannt, mit welchen Konzepten Gerhard Zeiler unser Land und unsere Partei zurück an die Spitze bringen will.“

Salzburgs SPÖ-Chef Peter Eder forderte ein Ende der Auseinandersetzungen auf Bundesebene: „Diese Diskussionen gehören endlich beendet.“ Der oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Martin Winkler wollte die Angelegenheit nicht öffentlich kommentieren. Er sei „kein Balkon-Muppet“. Personalfragen würden in den Gremien behandelt. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner, der als Unterstützer Zeilers gehandelt wird, wollte keinen Kommentar abgeben.