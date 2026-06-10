Lebensstandard in Österreich: Katastrophale Stimmungslage

Auch aus Sicht von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) könnte die Stimmungslage in der Bevölkerung schlechter kaum sein: Sie sind abhängig davon, dass eine Mehrheit Verbesserungen wahrnimmt und das Gefühl hat, dass es für sie persönlich aufwärts geht. Dann können sie am ehesten davon ausgehen, wieder gewählt zu werden.

Davon sind sie jedoch weit entfernt: Bei einer Eurobarometer-Erhebung, die im Auftrag der Europäischen Kommission im März und im April durchgeführt wurde, gaben in Österreich gerade einmal zwölf Prozent von insgesamt 1.004 befragten Männern und Frauen an, dass sich ihr Lebensstandard in den vergangenen zwölf Monaten verbessert habe. 47 Prozent berichteten von keiner Veränderung, ganze 41 Prozent jedoch von einer Verschlechterung. Auffallend: Unter Jüngeren taten dies mit gut einem Viertel deutlich weniger, unter Älteren mit bis zu 44 Prozent mehr.