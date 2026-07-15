Leitartikel: Das Problem sind nicht die Deutschen

Dazu kommt: Österreich ist Teil eines europäischen Arbeitsmarkts. Das Land profitiert davon, dass Menschen kommen, arbeiten, Steuern zahlen. Freizügigkeit ist keine Einbahnstraße, die nur dann gut ist, wenn sie Österreich nützt. Wer offene Grenzen für Fachkräfte will, muss akzeptieren, dass Menschen auch wieder gehen können.

Eine aktuelle Studie des Integrationsfonds zeigt: EU-Zuwanderung in Österreich ist oft nicht dauerhaft. Von EU-Bürgern, die als Erwachsene nach Österreich zuwanderten, hatte nach drei bis vier Jahren bereits etwa die Hälfte das Land wieder verlassen. Man kann das natürlich beklagen. Man kann es aber auch als das sehen, was es ist: Mobilität in einem offenen Arbeitsmarkt. Interessant wäre die Frage: Warum gehen sie? Was hätte sie gehalten? Erhoben wurde das nicht.

Stattdessen ist es politisch bequemer, Schuld zu personalisieren. Und zu polemisieren. Die Deutschen. Die Numerus-Clausus-Flüchtlinge. Die, die hier studieren und dann wieder verschwinden. Das ist griffig. Und billig. Das Problem sind nicht immer nur die anderen. Das Problem ist auch Österreich selbst. Wer die besten Leute will, darf sie nicht ausschließlich als Zumutung beschreiben und sich später wundern, wenn sie sich nicht als Teil der Lösung fühlen. Er muss ihnen ein Angebot machen.