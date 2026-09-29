SPÖ-Führungsdebatte: Länder uneins über Zeiler und Babler

Am deutlichsten für ein rasches Verfahren treten derzeit Kärnten und die Steiermark ein. Kärntens Klubchef Luca Burgstaller bezeichnete Zeiler am Dienstag als „international erfolgreichen Manager“ und als „Person, die ich als gut und durchaus geeignet befinde, auch in der Politik Entscheidungen zu treffen“. Zugleich müsse ein Prozess aufgesetzt werden, in dem Zeiler und mögliche weitere Kandidaten ihre „Vorstellungen und Zukunftsvisionen für die Sozialdemokratie und Österreich“ darlegen können.

Burgstaller warnt zugleich davor, parteiintern öffentlich Kandidaten zu diskreditieren. Es müsse einen „Wettbewerb der besseren Ideen“ geben, an dessen Ende eine möglichst rasche Entscheidung stehe. „Keine Alternative ist es jedenfalls, die Situation aussitzen“, sagte er. „Die Bundespartei muss ins Tun kommen.“