SPÖ: Der Weg zum Parteivorsitz ist steinig

Der Weg an die Spitze der SPÖ ist steinig. Seit einer Statutenreform sind nämlich an sich die Mitglieder am Zug. Doch hat man dereinst im letzten Moment auch noch dem Vorstand eine bedeutende Rolle zugewiesen. Denn der kann einen außerordentlichen Parteitag einberufen, bei dem der Vorsitzende bestimmt wird. Allerdings müssten vorher die gut 120.000 Mitglieder noch befragt werden.

So lautet zumindest aktuell die gängige Interpretation der nicht unbedingt klaren Bestimmungen des Statuts.

Im Klartext hieße das: Bringt Medienmanager Gerhard Zeiler die Mehrheit des Vorstands hinter sich, könnte dieser eine Neuwahl einleiten. Damit würde er sich das Sammeln von zehn Prozent der Mitgliederstimmen im Kalenderjahr ersparen, die ebenfalls eine neue Vorsitzenden-Wahl fordern könnten.