Der SPÖ rennt die Zeit davon

Was der Partei dann droht, kann durch den Begriff „Fallbeileffekt“ zum Ausdruck gebracht werden: Im Hinblick auf die nächste Wahl würde es schwer bis unmöglich werden für sie, überzeugend darzulegen, dass es als Zeichen gegen einen Kanzler Herbert Kickl (FPÖ) auf jede Stimme für sie ankomme. Die Grünen könnten das als Stärkere und ihre unmittelbaren Mitbewerber links der Mitte viel eher behaupten. Warum sollen Kickl-Gegner also nicht diese unterstützen? Sprich: Die SPÖ müsste einen noch größeren Absturz befürchten.

Wichtiger: Selbst wenn man davon ausgeht, dass dieser Urnengang erst in drei Jahren stattfindet, rennt der Partei die Zeit davon: Kickl hat die FPÖ nicht von heute auf morgen nach oben geführt. Er hat Bindungen zu Wählerinnen und Wählern aufgebaut und gefestigt. Es wäre daher naiv, zu glauben, dass man sie ihm von heute auf morgen wieder abnehmen könne. Das ist das eine.