FPÖ & AfD: Wie Rechte zu neuen Volksparteien werden

Ähnliches ist in Österreich in Bezug auf die rechtspopulistische FPÖ feststellbar: Bei der Nationalratswahl 2024 hat sie 28,8 Prozent zusammengebracht und damit um gut ein Zehntel mehr als 2017 (26 Prozent). Zwischendurch stürzte sie 2019 ab, aber das ist eine andere Geschichte.

Hier geht es um die Vergleichbarkeit: Ergebnisse von Wahltagsbefragungen des Sozialforschungsinstituts Foresight zeigen, dass die Partei in einigen Gruppen besonders stark zugelegt hat: Bei Frauen hat sie ihren Stimmenanteil um ein Drittel auf 28 Prozent ausgeweitet und bei Hochschulabsolventen auf 15 Prozent verdoppelt.

15 Prozent mögen bescheiden wirken, relevant ist jedoch, dass die FPÖ auch bei Maturanten etwa, die nicht studiert haben, massiv zugelegt hat. Und dass das entscheidend zu ihrem Gesamterfolg beigetragen hat: Wie die AfD in Sachsen-Anhalt ist sie insofern eine neue Volkspartei geworden, als sie in allen Bevölkerungsschichten auf wahrnehmbaren Zuspruch stößt.