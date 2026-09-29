Präsidentschaftswahl 2028: ÖVP zwischen den Fronten

Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Einerseits. Andererseits: Wenn es darum geht, bis zum Ende, nämlich bei der Bundespräsidentschaftswahl im Herbst 2028, eine aussichtsreiche Kandidatin, einen aussichtsreichen Kandidaten aufgebaut zu haben, dann wird es knapp. Dann ist es höchste Zeit, sich auf eine Persönlichkeit festzulegen. Noch hat das keine Partei getan.

Auch die FPÖ von Herbert Kickl nicht, die diesen Urnengang grundsätzlich sehr ernst nimmt: Für sie geht es darum, eine Dynamik zu ihren Gunsten aufrechtzuerhalten, durch die sie zu immer größeren Wahlerfolgen kommt. Außerdem ist es für Kickl wichtig, dass nach Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ein loyaler Mann oder eine loyale Frau in die Hofburg kommt, die seine „Volkskanzler “Ambitionen genauso mitträgt, wie seine inhaltlichen Vorstellungen.