Warum die FPÖ keinen Öxit fordert

Eine Kursänderung? Unter Führung Jörg Haiders ist die FPÖ konsequent offen antieuropäisch gewesen. Hat mit der Warnung, dass den Österreichern „Blutschokolade“ und „Schildlaus-Joghurt“ drohe, gegen einen EU-Beitritt geworben und später mit einem „Schilling-Volksbegehren“ gegen den Euro mobilisiert: Ersparnisse, Löhne und Pensionen würden damit an Wert verlieren, behauptete sie.

Durchgesetzt hat sie sich nicht damit, gewonnen hat sie trotzdem: Alles in allem hat sie zwar nur eine Minderheit der Bevölkerung angesprochen, das aber allein. Über die Jahre sind starke Bindungen daraus entstanden, die bis heute bestehen: Bei einer Befragung des Sozialforschungsinstituts „Foresight“ im Rahmen der Europawahl 2024 waren ihre Wähler mit 47 zu 42 Prozent mehrheitlich für einen EU-Austritt (gut ein Zehntel wollte sich nicht festlegen).