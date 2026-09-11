2nd Opinion: Merzschmerz

All das ist nicht neu und sollte deshalb auch niemanden überraschen, es sei denn, er hätte die vergangenen zehn Jahre auf einer einsamen Insel verbracht und sich nach dem Vorbild des August Engelhardt ausschließlich von Kokosnüssen ernährt. Einseitige Ernährung kann auch kognitiv problematisch werden, aber bei deutscher Hausmannskost und italienischer Edelküche, wie sie in den deutschen Koalitionsparteien üblich sind, hätte man alles kommen sehen können, was gekommen ist. Hat man ja auch.

Das wirklich Erstaunliche an den aktuellen Vorgängen in Deutschland und Österreich ist eben, dass Sozialdemokraten und Christdemokraten, die seit vielen Jahren sehen, was passiert – sie müssen es sehen, sonst könnten sie nicht so überzeugt behaupten, dass es nicht passiert –, jetzt auch noch so tun, als hätte sie ein unvorhersehbares Naturereignis getroffen.

Vielleicht hat man einfach darauf vertraut, dass die Kumpels in den großen Medien das schon richten und dem Wahlvolk die rechten, die nationalen, die „völkischen“ Flausen austreiben würden. Nikolaus Blome, früher Bild-Zeitung, hat es immerhin versucht und vorgeschlagen, den doofen Ossis den Geldhahn zuzudrehen, wenn sie falsch wählen.