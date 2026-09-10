Herbert Kickl und die Operation „Dritte Republik“

Was kann Herbert Kickl noch stoppen? Im deutschen Sachsen-Anhalt hat die AfD fast 44 Prozent erreicht, obwohl sie vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. In Österreich zieht die FPÖ in Umfragen immer weiter davon, obwohl sie keine Berührungsängste zu rechtsextremen Identitären zeigt und von diesen etwa den Begriff „Remigration“ übernommen hat. Derlei schadet nicht mehr.

Zum einen, weil es längst aus fast allen Parteien heißt, dass ein Migrationsproblem bestehe und daher entschlossen gehandelt werden müsse. Zum anderen, weil die traditionellen Volksparteien in Folge von Teuerung und anderen Krisen ihr Versprechen nicht mehr halten können, dass sozialer Aufstieg möglich sei, zumindest aber niemand existenzielle Ängste haben müsse: Das ist für viele ein entscheidendes Motiv, AfD oder FPÖ zu wählen, zumal sie so tun, als könne man das Rad der Zeit zurückdrehen.