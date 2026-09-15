Schwarz-rote Bruchlinien

Der Staat soll für Neugeborene ein Startguthaben von 500 Euro überweisen und dann auf die Kapitalertragsteuer verzichten. Dem steht aus sozialdemokratischer Perspektive nicht nur ein Finanzmarktrisiko entgegen, sondern mehr: Erstens könnte Ungleichheit verschärft werden, ist sie überzeugt. Schon heute lebt laut einer Statistik-Austria-Erhebung ein Viertel aller Kinder in armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Haushalten. Wobei es sich bei unter 15-Jährigen mit mehreren Geschwistern mit über einem Drittel ebenso um deutlich mehr handelt wie beim Nachwuchs von Alleinerziehenden (51 Prozent). In ihrem Fall, so die Bedenken, bleibe oft nichts zum Sparen. Von der Förderung würden daher eher nur die profitieren, die genug Geld dafür haben.

Zweitens: Durch eine solche Maßnahme würde man sich noch weiter von einer zentralen Forderung von Babler entfernen; nämlich der Einführung einer Kindergrundsicherung, die neben Sachleistungen wie Betreuungsangebote einen ­fixen Geldbetrag für alle sowie eine zusätzliche Summe für armutsbetroffene Kinder vorsieht. Dafür war schon bisher kein Spielraum im Budget – und ein solcher könnte bei einem „Zukunftsdepot“ aus Sicht der SPÖ auf noch längere Zeit verschwinden.