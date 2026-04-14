Chancengleichheit: Neue Maßnahmen in Wiens Schulen

Martina Vogel-Waldhütter hat an ihrer Schule mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Sie sagt daher auch klar: „Ja, das ist eine Brennpunktschule.“ Die Mittelschule Enkplatz in Wien-Simmering wird in diesem Schuljahr von 383 Kindern und Jugendlichen besucht, zwei Drittel von ihnen sind muslimisch – das ist gerade an einer Schule mit Sportschwerpunkt im vor Kurzem zu Ende gegangenen Ramadan, Stichwort Fasten, zwar eine Challenge, aber keines der ganz großen Probleme.

Acht der 16 Klassen sind Integrationsklassen, 41 Schüler und Schülerinnen haben sonderpädagogischen Förderbedarf. Eine eigene Deutschförderklasse gibt es aktuell nicht – nur acht Kinder brauchen derzeit quer über die Schulstufen Deutschförderung. 86 Prozent der Kinder haben zwar eine andere Muttersprache als Deutsch, doch die meisten von ihnen könnten dem Unterricht gut folgen, sagt die Direktorin.

Was Vogel-Waldhütter mehr beschäftigt: Schüler, die massiv verhaltensauffällig sind und so stören, dass Unterricht kaum möglich ist. Manchmal liegt es daran, dass sie ihre Medikamente nicht einnehmen, dann versucht sie, das den Eltern klar zu machen. Wenn gar nicht anders möglich, bekommen diese Kids ihre Medizin morgens um halb acht in der Direktion gemeinsam mit einem kleinen Frühstück – „das wird natürlich vorher mit den Eltern in einer Vereinbarung schriftlich festgehalten“.

Andere Jugendliche wurden straffällig, sitzen in Untersuchungshaft und kehren dann an die Schule zurück. Dass die Schule hier aus Datenschutzgründen nicht über den Grund der Haft informiert wird, ist ein massives Problem. So ist es schwierig, eine potenzielle Gefährdungslage einzuschätzen. Wieder andere Jugendliche leiden an einer Sucht­erkrankung.

Während des Interviews sitzt an diesem Tag zum Beispiel eine Schülerin in der Direktion, die Hilfe benötigt. Bis hier das Jugendamt aktiv wird, kann es aber dauern. Bis dahin betreut die Direktorin die Schülerin während des Schultags individuell.