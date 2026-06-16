Wohin führt das nächste Sparpaket der Regierung?

Budgetsanierung könnte so einfach sein – wenn „der Kuchen“ größer wird, um es in Anlehnung an eine Aussage von Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu formulieren. Damit gemeint hat er sinngemäß, dass nur die Wirtschaft wieder in Schwung kommen müsse. Dann würden mehr Steuern und Beiträge in staatlichen Kassen fließen, würden sich Ausgabenprobleme vermeintlich in Luft auflösen.

In der Vergangenheit hat man davon ausgehen können, dass es nach ein paar Jahren dazu kommt. Oft hat daher ein Sparpaket in schwierigeren Zeiten gereicht. Davon kann heute jedoch keine Rede sein.