Schüler starten mit Deutsch-Klausuren in Zentralmatura

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Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch beginnt am Dienstag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison steht damit gleich jenes Fach auf dem Programm, in dem an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) die meisten Kandidatinnen und Kandidaten maturieren. Es ist auch der einzige Prüfungsgegenstand, in dem alle die gleichen Maturaaufgaben bekommen. Insgesamt wurden 41.400 Aufgabenhefte ausgeliefert.

von APA