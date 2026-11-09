Sanktionsliste: Fast 3.000 Namen, mit denen niemand in Österreich Geschäfte machen darf

Das Bereitstellungsverbot gilt für alle: Keine Bank, kein Betrieb und keine Privatperson in Österreich darf einer gelisteten Person Geld, Waren oder Dienstleistungen zukommen lassen. Das Sanktionengesetz 2024, kundgemacht als BGBl. I Nr. 5/2025, zieht die Grenze bei 100.000 Euro: Wer darüber mit eingefrorenem Vermögen Geschäfte macht oder Dienstleistungen erbringt, dem drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Darunter bleiben Verwaltungsstrafen bis 150.000 Euro, bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Pflichtverletzungen von Finanzunternehmen bis zu fünf Millionen Euro oder zehn Prozent des Jahresumsatzes.

Für Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen und Krypto-Dienstleister ist seit 1. Jänner 2026 die Finanzmarktaufsicht zuständig, die diese Aufgabe von der Nationalbank übernommen hat. Sie müssen Zahlungseingänge für gelistete Personen einfrieren und unverzüglich melden. Für alle anderen Unternehmen überwacht das Innenministerium die Einhaltung; wirtschaftliche Ressourcen wie Firmenanteile, Immobilien oder Lagerbestände sind der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst zu melden. Auch das Umgehen der Sanktionen ist verboten, für Tochterfirmen im Ausland gilt laut Wirtschaftskammer eine Bemühenspflicht nach besten Kräften, und bei bestimmten Stahlprodukten verlangt die EU einen Ursprungsnachweis. Für Privatkunden heißt das vor allem: Banken gleichen Überweisungen mit den Listen ab, und wer exportiert oder importiert, sollte Geschäftspartner mit erhöhter Sorgfalt prüfen. Weitere Begriffe aus den Nachrichten erklären wir auf unserer Themenseite Was ist eigentlich …?