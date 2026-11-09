Sanktionsliste: Fast 3.000 Namen, mit denen niemand in Österreich Geschäfte machen darf
Ein Linzer Stahlhändler steht seit vergangener Woche mit dem Vermerk „Das Vermögen ist eingefroren“ im Firmenbuch: Bei European Staal hat das Innenministerium die EU-Sanktionen gegen Russland vollzogen. Was eine Sanktionsliste ist, wie ein Name darauf landet und warum seit heuer auch Banken, Versicherungen und jeder Betrieb in Österreich neue Pflichten haben.
Eine Sanktionsliste ist ein amtliches Verzeichnis von Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die Strafmaßnahmen verhängt wurden. Wer auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht, dessen Vermögenswerte in der EU werden eingefroren, und niemand in der EU darf ihm Geld oder andere wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Gelistete Personen dürfen außerdem nicht in die EU einreisen oder durch sie durchreisen.
Oft wird Einfrieren mit Enteignung verwechselt. Eingefrorenes Vermögen wechselt nicht den Eigentümer, es darf nur nicht mehr bewegt, verkauft oder genutzt werden, solange die Listung gilt. Konten, Firmenanteile oder Immobilien bleiben damit blockiert, aber vorhanden. Die Liste ist das Werkzeug, das aus einem politischen Beschluss eine konkrete Kontosperre macht.
Wie ein Name auf die Liste kommt
Die EU setzt Sanktionen seit 2003 nach eigenen Leitlinien ein, um ihre Werte und ihre Sicherheit zu schützen und den Frieden zu wahren. Ziel können Regierungen von Nicht-EU-Staaten, Organisationen, Gruppen oder Einzelpersonen sein, und für jedes Land oder Thema gibt es eine eigene Regelung mit eigener Liste. Die mit Abstand größte betrifft Russland: Seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat die EU 21 Sanktionspakete angenommen, das jüngste am 23. Juli 2026. Fast 3.000 Personen und Einrichtungen stehen heute auf dieser Liste. Dazu kommen Wirtschaftssanktionen gegen ganze Branchen, die seit Juli 2016 alle sechs Monate verlängert werden, zuletzt bis 31. Juli 2027.
Rechtlich stecken die Namen in zwei EU-Verordnungen: Die Verordnung 269/2014 nennt die gelisteten Personen und Firmen, die Verordnung 833/2014 regelt die Branchensanktionen. Beide gelten in Österreich unmittelbar. Wie sie durchgesetzt und Verstöße bestraft werden, legt der Bund im Sanktionengesetz 2024 fest, das der Nationalrat am 20. November 2024 beschlossen hat.
Sanktionsliste in Zahlen
Fast 3.000
Personen und Einrichtungen stehen auf der EU-Sanktionsliste gegen Russland (Stand Juli 2026).
21 Pakete
Sanktionspakete hat die EU seit Februar 2022 gegen Russland beschlossen, das letzte am 23. Juli 2026.
210 Milliarden Euro
an Vermögenswerten der russischen Zentralbank sind in der EU immobilisiert.
31. Juli 2027
Bis dahin gelten die Wirtschaftssanktionen gegen Russland nach der jüngsten Verlängerung um sechs Monate.
Bis zu fünf Jahre Haft
drohen in Österreich bei Verstößen mit Vermögenswerten über 100.000 Euro (§ 16 Sanktionengesetz 2024).
1. Jänner 2026
Seit diesem Tag überwacht die Finanzmarktaufsicht statt der Nationalbank die Finanzsanktionen bei Banken und Versicherungen.
Warum die Liste gerade jetzt Thema ist
Am 7. November 2026 erschien im österreichischen Firmenbuch bei den Gesellschaften des Linzer Stahlhändlers European Staal der Vermerk „Das Vermögen ist eingefroren“. Vorausgegangen waren Recherchen von News: Die Firmengruppe gehört seit 2011 zum russischen Mechel-Konzern; der Oligarch Igor Zyuzin, den die Behörden weiterhin als kontrollierende Person ansehen, steht auf der EU-Sanktionsliste. Ein Verkauf an einen belgischen Eigentümer sollte diese Verbindung kappen, die Behörden zweifeln daran. Die Niederlande froren zuerst die dortigen Anteile ein, am 3. November 2026 zog die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst des Innenministeriums nach. Der Fall zeigt, dass eine Listung nicht nur den Namen auf der Liste trifft, sondern jedes Unternehmen, das die gelistete Person kontrolliert.
Was das für Unternehmen und Bankkunden heißt
Das Bereitstellungsverbot gilt für alle: Keine Bank, kein Betrieb und keine Privatperson in Österreich darf einer gelisteten Person Geld, Waren oder Dienstleistungen zukommen lassen. Das Sanktionengesetz 2024, kundgemacht als BGBl. I Nr. 5/2025, zieht die Grenze bei 100.000 Euro: Wer darüber mit eingefrorenem Vermögen Geschäfte macht oder Dienstleistungen erbringt, dem drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Darunter bleiben Verwaltungsstrafen bis 150.000 Euro, bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Pflichtverletzungen von Finanzunternehmen bis zu fünf Millionen Euro oder zehn Prozent des Jahresumsatzes.
Für Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen und Krypto-Dienstleister ist seit 1. Jänner 2026 die Finanzmarktaufsicht zuständig, die diese Aufgabe von der Nationalbank übernommen hat. Sie müssen Zahlungseingänge für gelistete Personen einfrieren und unverzüglich melden. Für alle anderen Unternehmen überwacht das Innenministerium die Einhaltung; wirtschaftliche Ressourcen wie Firmenanteile, Immobilien oder Lagerbestände sind der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst zu melden. Auch das Umgehen der Sanktionen ist verboten, für Tochterfirmen im Ausland gilt laut Wirtschaftskammer eine Bemühenspflicht nach besten Kräften, und bei bestimmten Stahlprodukten verlangt die EU einen Ursprungsnachweis. Für Privatkunden heißt das vor allem: Banken gleichen Überweisungen mit den Listen ab, und wer exportiert oder importiert, sollte Geschäftspartner mit erhöhter Sorgfalt prüfen. Weitere Begriffe aus den Nachrichten erklären wir auf unserer Themenseite Was ist eigentlich …?
Die Positionen
Das Sanktionengesetz 2024 wurde im Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen beschlossen, die FPÖ stimmte dagegen und kritisierte „Blankobestimmungen“ bei den Strafen. Die Befürworter verwiesen auf Empfehlungen der Financial Action Task Force und neue EU-Vorgaben gegen Geldwäsche und Sanktionsumgehung. Neu ist seither auch, dass österreichische Behörden selbst vorschlagen können, Namen auf UN- oder EU-Sanktionslisten zu setzen oder zu streichen, und dass Finanzunternehmen Risikomanagementsysteme gegen die Umgehung von Finanzsanktionen führen müssen.
Häufige Fragen zur Sanktionsliste
- Wie finde ich heraus, ob jemand auf der EU-Sanktionsliste steht?
Die EU führt alle Listungen in einer konsolidierten Liste der Finanzsanktionen zusammen, die online frei zugänglich ist; die Seite sanctionsmap.eu zeigt die geltenden Regelungen nach Ländern. Die Nationalbank verweist zusätzlich auf die Listen der UN-Sanktionsausschüsse.
- Was passiert mit eingefrorenem Vermögen?
Es bleibt Eigentum der gelisteten Person, darf aber nicht genutzt oder übertragen werden. In Österreich vermerkt das Firmenbuch bei betroffenen Gesellschaften, dass das Vermögen eingefroren ist. Ausnahmegenehmigungen kann die zuständige Behörde erteilen.
- Wer ist in Österreich für Sanktionen zuständig?
Die Sanktionen beschließt die EU, Österreich setzt sie um. Verordnungen des Finanzministers ergehen im Einvernehmen mit Außen- und Innenministerium, den Kontakt zu UN und EU hält das Außenministerium. Finanzunternehmen überwacht die FMA, alle anderen das Innenministerium.
- Wie lange gelten die Sanktionen gegen Russland?
Die Wirtschaftssanktionen werden seit Juli 2016 alle sechs Monate verlängert, derzeit bis 31. Juli 2027. Die Maßnahmen zur Krim gelten bis 23. Juni 2027, jene zu den besetzten Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson bis 24. Februar 2027. Jede Verlängerung braucht einen neuen Beschluss des Rates.
Quellen
Rat der Europäischen Union: EU-Sanktionen gegen Russland (Stand 23. Juli 2026); Rat der Europäischen Union: Restriktive Maßnahmen der EU (Sanktionen); Bundesgesetzblatt I Nr. 5/2025: Sanktionengesetz 2024, §§ 12, 16 bis 19; Parlament der Republik Österreich: Parlamentskorrespondenz Nr. 1057 (20. November 2024); Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst: Meldeverpflichtung Sanktionen (16. September 2025); Wirtschaftskammer Österreich: Sanktionen gegen Russland (Stand 16. Oktober 2026)