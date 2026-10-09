2nd Opinion: Die Melancholie der SPÖ

Dann wird das Ersehnte erreicht, und es tritt eine große Leere ein. An allen Ecken und Enden, in jedem Gespräch, bei jedem „Guten Morgen“ springt einen von hinten eine Frage an, die dem ängstlichen Ohr wie die Stimme eines hämisch schnarrenden Piraten­papageis erscheinen möchte: Und? Was jetzt?

Jetzt beginnen die Mühen der Ebene, die Routinen des Ehelebens, die immer gleichen Sitzungen mit den immer gleich Leuten, das Kuchenverteilen im Pfarrcafe. Nicht jeden Tag ist man auf dieselbe Weise schockverliebt, revolutionär aufgeladen oder religiös empfänglich, und an solchen Tagen ist das Leben gelegentlich kein Spaß. Sie kennen das sicher auf die eine oder andere Weise.