Die Ukraine hatte die Brücke, die das russische Festland und die 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim verbindet, bereits in der Nacht auf Montag ins Visier genommen. Am Dienstag griff Kiew die strategisch wichtige Brücke erneut an. Infolgedessen wurde die Brücke schwer beschädigt.

Die Ukraine hat die 2018 eröffnete Brücke seit Beginn der groß angelegten russischen Invasion in das Nachbarland im Februar 2022 wiederholt angegriffen. Die russische Armee transportiert über die Brücke unter anderem militärische Ausrüstung auf die Krim.