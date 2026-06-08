Reformstau: Sehnsucht nach dem Mann mit der Kettensäge

Das sagt was: In Österreich gibt es eine wachsende Sehnsucht nach weitreichenden Veränderungen bzw. eine zunehmende Enttäuschung darüber, dass sie durch die regierende Koalition nicht herbeigeführt werden. Längst sind es nicht mehr nur „die da unten“, also sogenannte kleine Leute, die über „die da oben“ frustriert sind.

Es sind auch Unternehmer, die in Zeiten anhaltender Wirtschaftskrisen weniger Verständnis denn je dafür aufbringen, dass zum Beispiel die von der ÖVP seit Jahren versprochene und von NEOS geforderte Senkung von Steuern und Abgaben ebenso wenig in Sicht ist wie ein großer Bürokratieabbau.

Es sind darüber hinaus zum Beispiel auch Menschen, die sich als Leistungsträger verstehen, aber finden, dass sie vom Staat nicht bekommen, was ihnen zusteht. Es geht also in weite Teile der Bevölkerung hinein und befeuert diese Sehnsucht nach unterschiedlichen, aber weitreichenden Veränderungen.