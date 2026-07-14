Junge Menschen leiden weiterhin unter Teuerung

Die Auswirkungen der Teuerung haben sich seit 2024 für junge Menschen verfestigt. Wie der am Dienstag präsentierte zweite „Jugendmonitor“ der Arbeiterkammer Wien (AK) zeigt, gibt es auch weiterhin große Unterschiede zwischen dem obersten und untersten Einkommensdrittel. Demnach sind vor allem Zufriedenheit, Zuversicht und Ausbildungschancen abhängig von der finanziellen Situation der 16- bis 29-Jährigen. Fast die Hälfte der 1.500 Befragten muss etwa beim Einkauf sparen.

Das Umfrageinstitut Foresight erhob zwischen Februar und März im Auftrag der AK zum zweiten Mal die Lebenssituation der 1,4 Mio. jungen Menschen mit Wohnsitz in Österreich. Gemäß der repräsentativen Studie können 30 Prozent „gut leben“. Für die mittleren vierzig Prozent reicht das Geld zum Leben aus, für die untersten 30 Prozent nicht.