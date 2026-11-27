Im vorherigen Bericht war das Fehlen einer langfristig angelegten Strategie im Gewaltschutz bemängelt worden. Im November 2025 beschloss die Regierung den Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 2025-2029 mit 158 Maßnahmen. "Dass dieser Plan nun konsequent umgesetzt wird, erachtet der Rechnungshof als dringend geboten", wurde unterstrichen.

2023 hatte der Rechnungshof festgestellt, dass die Landespolizeidirektion Wien für den Bereich Gewalt in der Privatsphäre eine rund um die Uhr nutzbare Supportstruktur für ersteinschreitende Exekutivbedienstete geschaffen hatte. Die Empfehlung, Polizistinnen und Polizisten bundesweit so zu unterstützen, hatte das Innenministerium nicht umgesetzt. Es bleibe daher bei der Empfehlung, dies unter Beachtung von Kosten-Nutzen-Aspekten allgemein einzuführen. Geprüft wurden im Wesentlichen die Jahre 2022 bis 2025.

Für die Beurteilung des Risikos und für die Identifizierung von Hochrisikofällen solle ein einheitliches Gefährdungseinschätzungstool zur Verfügung stehen. "Das Innenministerium setzte auch diese Empfehlung nicht um, wiewohl es mit der Planung eines Projekts zum bundesweit einheitlichen Bedrohungsmanagement begonnen hatte", so der RH.

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sollten auf den Umgang mit Opfern "ausreichend sensibilisiert sein" und über das nötige Spezialwissen verfügen. Sie sollen daher an Fortbildungen teilnehmen, nötigenfalls per Verpflichtung von Richterinnen und Richtern, war schon 2023 angeraten worden.

Der Rechnungshof hatte außerdem empfohlen, Mindestinhalte für Schulungen zu erarbeiten, die auf die staatsanwaltliche Tätigkeit bei Fällen von Gewalt im sozialen Nahraum abgestimmt sind. Das Justizministerium erstellte ein Erstkonzept für den neuen Gewaltschutz-Lehrplan für Strafrichter bzw. Staatsanwältinnen. "Die absolvierten Schulungen wären als Mindestanforderung für ein Tätigwerden bei Fällen von Gewalt im sozialen Nahraum zu definieren", so der RH.

Defizite bestehen laut den Prüfenden bei den Daten zum Kriminalitätsgeschehen. Aussagekräftige Statistiken zum Beziehungsverhältnis von Tätern und Opfern fehlen. Nach wie vor könne nicht systematisch nachverfolgt werden, wie die Justiz polizeiliche Anzeigen erledigt. Daher könnten auch keine zuverlässigen Aussagen über Verurteilungsquoten oder die Sanktionierung geschlechterspezifischer Gewalt getroffen werden.

Umgesetzt wurde die Empfehlung für die bundesweite Ausrollung von Gewaltambulanzen. Es finden auch regelmäßig Vernetzungstreffen zur Gewaltprävention statt. Verbesserungen sieht der RH zudem bei der Abwicklung sicherheitspolizeilicher Fallkonferenzen.

Das Justizministerium verwies in einer Reaktion auf laufende Verbesserungen der Datenerfassung im Rahmen der Digitalisierung ("Justiz 3.0") und Umgesetztes: Seit Oktober 2021 sorgt der Erlass zu "Delikten im sozialen Nahraum" für eine einheitliche Definition und Anwendung. Die "FAM"-Kennung erfasse vorsätzliche Gewalt-, Sexual- und Freiheitsdelikte im Familienkreis sowie zwischen - auch ehemaligen - Partnern. Das IT-System "EliAs" ermögliche die Verknüpfung zwischen Beschuldigten und Opfern. Der Erlass zu Hassverbrechen aus 2025 erfasse Vorurteilsmotive wie das Geschlecht. Die Datenschnittstelle zum Innenministerium werde laufend erweitert.

Zu den Justiz-Fortbildungen wurde festgehalten: Schon jetzt absolvieren angehende Richter und Richterinnen sowie Staatsanwälte und -anwältinnen verpflichtend eine Woche in einer Opferschutzeinrichtung. "Für die laufende Praxis haben wir nun zusätzlich ein neues, vierteiliges Fortbildungscurriculum zu Gewaltschutz und Gewaltprävention geschaffen, das im März 2027 startet". Der erste Lehrgang wird 20 Plätze umfassen. In mehrtägigen Modulen sollen Fachleute aus Justiz, Gewaltschutz, Psychiatrie und Psychologie vermitteln, "was Gewalt mit Menschen macht und warum etwa traumatisierte Opfer nicht immer linear oder scheinbar schlüssig aussagen".

Eine direkte Anordnung zu einem bestimmten Kurs "wäre mit der verfassungsrechtlichen richterlichen Unabhängigkeit nicht vereinbar. Dennoch gibt es eine klare dienstrechtliche Fortbildungspflicht", wird betont. Man setze auf "spezialisierte Schulungen unter strikter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit. Aus unserer Sicht wird die Forderung des Rechnungshofs nach spezialisierten Mindestinhalten und einer gezielten Sensibilisierung im Umgang mit Gewaltopfern damit in vollem Umfang erfüllt".

Die Polizei wird ein bundesweit einheitliches Gefährdungseinschätzungstool bekommen, kündigte das Bundeskriminalamt an: Das Projekt "Subsidium" beinhalte die Umsetzung beider RH-Empfehlungen, ist in Entwicklung und soll im nächsten Jahr ausgerollt werden. An der legistischen Umsetzung eines umfassenden Systems der bereichsspezifischen Personenkennzahl (BPKZ) wiederum werde nach wie vor gearbeitet, um nicht nur die "Nachverfolgung" im Bereich der justiziellen Kriminalstatistik zu ermöglichen, sondern auch um Redundanzen von Personendatensätzen in anderen Rechtsbereichen wie Asyl- und Fremdenwesen zu vermeiden.

Zur urgierten Unterstützung der ersteinschreitenden Kräfte bei Gewalt in der Privatsphäre (GiP) wurde festgehalten, dass ein Betretungs- und Annäherungsverbot "aufgrund eines vorangegangenen gefährlichen Angriffes oder wenn anzunehmen ist, dass ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit begangen wird" ergeht. Nur bei der Landespolizeidirektion Wien wird danach der "GiP-Support" verständigt, dieser entscheidet aber nicht über den Ausspruch gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz. Die Zahl der speziell ausgebildeten Präventionsbediensteten habe sich in den vergangenen Jahren auf rund 1.400 verdreifacht, es gebe solche somit auf nahezu jeder Dienststelle.

"Der Rechnungshof zeigt klar auf, dass es mehr Schulungen und Bewusstsein bei Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten braucht, damit Betroffene ernst genommen werden. Die Kluft zwischen Anzeigen und Verurteilungen ist nach wie vor groß. Immer wieder erleben wir tragische Femizide, obwohl die Gefährdung den Behörden bereits bekannt war. Österreich hat einen grundsätzlich guten Gewaltschutz. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass er auch in der Praxis greift", sagte NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter.