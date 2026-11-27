Aus grüner Sicht gibt es keinen Grund, auf das Konsensprinzip im Sexualstrafrecht noch länger warten zu müssen. Nur Sex mit Zustimmung sei Sex, alles andere Gewalt, erläuterte Zadić gegenüber der APA die Grundidee. Es gehe um lediglich drei Worte im Gesetzestext, konkret in § 205a des Strafgesetzbuches ("Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung"): "gegen ihren Willen" gehöre dort durch "ohne deren Einverständnis" ersetzt. Trotzdem habe die Regierung am Mittwoch nur angekündigt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die Vorschläge ausarbeiten soll.

"Ehrlich, seit zwölf Monaten hält man Frauen beim Gewaltschutz hin, da langt es", zeigte sich Gewessler verärgert. Sie gehe davon aus, dass es die ÖVP sei, die hier weiter blockiere. Ihr fehle aber auch, dass Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) dies zur Priorität erklärten. Ähnlich Zadić: Seit dem Fall Pelicot sei klar, "wir brauchen eine Anpassung im Gesetz. Das ist keine Hexerei, keine Rocket Science, nichts Kompliziertes".

Besonders kritisiert wird von den Grünen die Tatsache, dass sowohl Sporrer als auch Holzleitner eine Umsetzung bereits im Sommer 2025 versprochen hätten. Passiert sei seitdem aber wenig. In Schweden, Spanien und vielen anderen europäischen Ländern gebe es bereits das Zustimmungsprinzip. Die Modelle lägen also auf dem Tisch.