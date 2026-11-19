Der SpaceX-Chef äußerte sich bei einer von der "New York Times" organisierten Konferenz per Videoschaltung aus China, wo er sich als Teil der Delegation von Präsident Donald Trump aufhält. "In Wirklichkeit" bitte Selenskyj darum, "die kommerziellen Starlink-Satelliten für militärische Operationen zu nutzen", sagte Musk weiter. "Wir haben dies abgelehnt", fügte er hinzu.

Vergangene Woche hatte Selenskyj neue "systematische" Einschränkungen bei Starshield beklagt. Ukrainischen Angaben zufolge machen die Einschränkungen es praktisch unmöglich, russische Jet-Drohnen abzufangen. Selenskyj zufolge sind die Einschränkungen kein Zufall. Stattdessen gehe die Ukraine von einer "systematischen Geschwindigkeitsbegrenzung" bei Starshield aus.

Die Ukraine hatte erstmals im Oktober Probleme mit dem Starshield-System gemeldet, das die militärische Variante von Starlink ist. Das Satelliten-System spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front und ist auch für die Steuerung von Drohnen beziehungsweise deren Abwehr wichtig.

Kurz zuvor war es zu einem Konflikt zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump über einen US-Vertrag zur Lieferung russischen Diesel-Kraftstoffes gekommen. Das "Wall Street Journal" hatte damals berichtet, SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Einschränkung von Starshield für die Ukraine angeordnet. Musk, der seine Einstellung zur Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehrfach geändert hat, erklärte dagegen, "alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung" des Starshield-Systems würden vom US-Militär und letztlich vom Präsidenten entschieden. Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth wiesen dies zurück.