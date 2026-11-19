Besonders stark stieg die Zahl der betroffenen Kinder im Nahen Osten, unter anderem in den palästinensischen Gebieten, im Libanon und Jemen. 2024 waren es dort rund 52 Millionen, 2025 bereits 67 Millionen Kinder.

Der Bericht stützt sich auf Daten des Peace Research Institute Oslo (PRIO) und des Uppsala Conflict Data Program"s Georeferenced Event Dataset (UCDP GED) sowie auf eigene Analysen der Berichte des UN-Generalsekretärs zu Kindern und bewaffneten Konflikten.

Kinder sind häufig ganz unmittelbar von den Konflikten in ihrer Heimat betroffen: Sie müssen vor Kampfhandlungen fliehen, in vielen Konfliktgebieten werden auch Wohngebiete bombardiert oder mit Drohnen beschossen. Die Zerstörung von Schulen oder Krankenhäusern unterbricht den Zugang zu Bildung oder medizinischer Versorgung.

Laut dem Bericht wurden im vergangenen Jahr 14.224 Kinder getötet oder verstümmelt. Bei diesen Zahlen handelt es sich nur um verifizierte Fälle - in Regionen, in denen sich Informationen nicht unabhängig verifizieren lassen, - wie etwa im Sudan - ist von einer Dunkelziffer auszugehen. Das gilt auch für sexuelle Gewalt oder Zwangsrekrutierung in bewaffnete Gruppen.

Bestätigt wurden insgesamt 6.576 Fälle von Rekrutierung und Einsatz von Kindern in Konflikten. Dabei stand die Demokratische Republik Kongo mit 1.397 Kindern an der Spitze, gefolgt von Nigeria, Haiti und Somalia. Außerdem wurden 1.787 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Konflikten dokumentiert. Rund 86 Prozent ereigneten sich in Konflikten in Afrika, darunter 592 im Kongo.

"Aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was dort wirklich vor Ort passiert", sagt Katharina von Schroeder, Leiterin des Büros von "Save the Children" im Kongo. Denn viele Betroffene schweigen aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung. Von Schroeder berichtet von der Begegnung mit drei Teenagern, die nach Vergewaltigungen schwanger wurden und von den eigenen Familien verstoßen wurden. "Aber es gibt auch ganz viele positive Beispiele, wo die Eltern sich einfach freuen, dass die Kinder wieder da sind."

Ein anderes Mädchen wurde gleich zweimal von bewaffneten Gruppen entführt - in beiden Fällen konnte sie fliehen, nachdem sie monatelang gezwungen war, als Kindersoldatin zu kämpfen. "Das ist schon beeindruckend, aber sie ist jetzt total traumatisiert."

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass es im fünften Jahr in Folge vermehrt Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser gab sowie Fälle, in denen Einrichtungen militärisch genutzt wurden: 2025 wurden den Angaben zufolge knapp 3.000 Vorfälle dokumentiert. Gazastreifen und Westjordanland verzeichneten mit 837 Fällen die höchste Zahl an Angriffen, gefolgt von der Ukraine mit 643. Zusammen machten sie mehr als die Hälfte der weltweiten Gesamtzahl aus.